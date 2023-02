El polémico tatuaje que se hizo Coti Sorokin a días de su separación de Cande Tinelli

No pasó demasiado tiempo desde que Cande Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su separación, en medio de rumores de infidelidad, que ya surgieron varias polémicas en torno a ellos, como si aún quedaran cuestiones pendientes.



Ahora, el músico sorprendió con un llamativo tatuaje que muchos aseguran está dedicado a la hija de Marcelo Tinelli: el cantante se realizó un pequeño diseño relacionado a su ex pareja y a un reciente posteo.



En una historia de Instagram, Cande Tinelli compartió un mensaje dedicado a Coti, en el que aclara que, a pesar de que se terminó el amor, aún mantiene un enorme cariño por él, con quien asegura tuvo una “relación hermosa”.

El posteo de Cande Tinelli para Coti Sorokin.



“Hace unos días quiero subir esto, pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que, por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales, como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles, que sólo él y yo sabemos”, expresó Cande.



“Hoy no funciona, pero nos queremos mucho. Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona, Coti. Te quiero mucho”, cerró la hija de Tinelli.



El detalle significativo, además de las palabras, es que Cande Tinelli lo escribió sobre un fondo en el que se ve un plato con una sandía, la fruta preferida de Coti Sorokin, por si faltaba algo más para dejar en claro que hay buena sintonía entre ellos.

El tatuaje de Coti Sorokin para Cande Tinelli.



¿Qué hizo Coti tras el posteo de Cande Tinelli? Fue a tatuarse dos rodajas de sandía, en clara referencia al posteo de Cande y un corazón. De esta manera, los dos despejaron todo tipo de rumores de un final tormentoso.



“Somos gente grande y siempre está bueno dialogar, sea para seguir o para cortar. Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes. Entonces, se magnifica”, había dicho Coti hace unos días en LAM.