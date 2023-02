Cómo es la casa donde vivirá Romina tras salir de Gran Hermano

Si hay algo seguro para Romina Uhrig es que cuando le toque salir de la casa de Gran Hermano la esperarán varias preguntas sobre su vida afuera del reality, dado que adentro dijo una cosa y la realidad sería muy diferente.



Aferrada a la foto de sus tres hijas, Romina asegura desde el primer día que decidió entrar a la casa de Gran Hermano y pasar varios meses alejada, sin verlas ni tener contacto con ellas, porque busca darles un futuro mejor.



Sin embargo, todo eso comenzó a ponerse en duda cuando surgieron datos y algunos rumores: por ejemplo, dentro de la casa, primero Agustín y luego Alfa, comentaron que la realidad de Romina no sería como ella la planteó.



De hecho, se supo que el ex intendente de Moreno, Walter Festa, quien sigue refiriéndose a Romina como su mujer, a pesar de que ella dijo que estaba separada, abrió las puertas de la casa a la que se mudaron y en la que vivirá la ex diputada cuando tenga que abandonar el reality.



En el programa Cortá por Lozano mostraron algunas imágenes de la enorme casa que alquiló Walter Festa, mientras Romina ya estaba en Gran Hermano. “Estábamos buscando alquiler y cerramos acá cuando ella ya estaba en la casa”, contó el ex intendente de Moreno.



La vivienda se ve muy moderna y de dos pisos, con grandes ventanales para que ingrese la luz natural en los distintos ambientes. Además, se observa un enorme jardín, en donde pueden divertirse las hijas que tanto extraña Romina.

La casa donde vivirá Romina Uhrig cuando salga de Gran Hermano.



En cuanto al living, se destacan un enorme televisor y unos muy cómodos sillones. Asimismo, se pudo ver también un juego de comedor para ocho personas, conformado de una mesa de vidrio y sillas de cuero.



En tanto que la cocina, el ámbito en el que más se desenvuelve Romina en la casa de Gran Hermano, la casa en la que vivirá la participante del reality tiene una mesada central de color amarillo.