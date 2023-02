El presunto chat entre Fede Bal y Estefi Berardi que confirmaría el affaire y la palabra del actor

En medio de la polémica separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey, esta semana estallaron múltiples rumores sobre una serie de presuntas infidelidades del actor, incluyendo a varias figuras de la escena pública y la televisión, entre quienes quedó señalada la periodista Estefi Berardi.

La panelista Yanina Latorre fue quien dio los detalles más controversiales en LAM (América) sobre la ruptura de Fede Bal y su novia, y más allá de que solamente mencionó a Claudia Arbertario, quien confirmó su affaire con el actor, en el listado de engaños, desde Intrusos (América) Marcela Tauro sumó a Estefi Berardi en esta polémica.

Finalmente, en el presunto chat que filtraron en el programa conducido por Flor de la V, Fede Bal le habría dicho a Estefi Berardi: “En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”. A lo que la periodista habría respondido: “Jaja viste. ¿Al final viajás?”. Entonces el actor habría sumado: “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”. Y la integrante de LAM habría culminado: “Uh, qué quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo. Me dan risa”.

Por otro lado, un móvil de LAM abordó a Fede Bal en el teatro en el que se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz, y el hijo de Carmen Barbieri se limitó a decir: “No voy a hablar. Tengo función, tengo que maquillarme y estoy llegando tarde”.

Luego, frente a la insistencia del cronista, Bal remarcó: “Hermano, sé de tu trabajo y respeto mucho el trabajo de ustedes, pero elijo en este momento no hablar, así que nos vemos más a la tarde. Después de la función. No voy a hablar, perdoname. Respeto mucho el laburo de ustedes, saben bien que no es mi forma de ser, pero no quiero hablar, en serio. Gracias”.

Desde el estudio, Ángel de Brito contó que Fede Bal dio una entrevista con revista Gente hablando del polémico momento que atraviesa. “Yo creo que Fede va a reconocer todo lo que hizo”, dijo el conductor. A lo que Yanina Latorre acotó: “Es que él no negó nada de todo lo que dije”.