Estefi Berardi rompe el silencio ante los rumores de romance con Fede Bal

Tras ser señalada como una de las involucradas en la escandalosa separación de Fede Bal, Estefi Berardi negó todo y desató la furia de Yanina Latorre. "El que nada hace, nada teme. Para mí, en esto te autoincriminaste porque ella habló en potencial y la que tiene los chats soy yo y nunca iba a mostrar un chat tuyo porque soy buena compañera y tengo códigos. Yo no vendo a mis compañeras", disparó Latorre. "Te incriminaste sola porque ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara. Yo nunca hubiera mostrado un chat tuyo", agregó.

Como era de esperarse, la discusión se fue tornando cada vez más agresiva, cuando Berardi aseguró que iniciará acciones legales. "Ahora actuás como una cagona, te atajás, te autoincriminás y lo llamás llorando a Burlando. Quedás mal porque yo, que soy la que tengo los chats, nunca hubiera mostrado el tuyo. Pero dejá de mentir porque uno, cuando se sienta acá, es con la verdad. Y vos, en este momento, estás mintiendo. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Y no digas más que son truchos", expresó Latorrre.

Luego de las repercusiones de la noticia, Berardi rompió el silencio este jueves en el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine y del que ella forma parte del panel, Estefi confirmó que viajó junto a Fede el sábado desde Villa Carlos Paz hacia la ciudad de Córdoba para cumplir con un compromiso laboral para el que habían sido contratados.

Luego, la panelista se desvinculó por completo de la situación. Afirmó que solo la une una amistad con Fede y que jamás pasó nada. Además, sostuvo que no sabe a qué se refiere Latorre cuando dice que tiene un chat que los compromete. "Si tiene algo, los chats no son míos. No me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde. Si fuera cierto diría la verdad"-

"¿Por qué Yanina está tan segura y tiene chats?", le preguntó Pampito a su compañera. "Me parece que está enojada por cosas anteriores. Me dijo que le desmentí el romance de Zaira y Facundo Pieres".

Además, aclaró que no renunciará a LAM luego de la pelea que protagonizó anoche con Yanina. "Yo hago mi laburo, punto. Tampoco es para tanto. Este tema es una pavada", consideró. "A ella le llegó una información, pero ¿por qué el enojo o la forma de decirlo?".