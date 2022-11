Fede Bal mostró el increíble cambio de look para transformarse en Lola

Fede Bal camina por las nubes, totalmente extasiado con esta apertura a una oportunidad artística grandilocuente, que lo confrontará con un desafío mayúsculo en lo actoral. El hijo de Carmen Barbieri se alista para interpretar a Lola, en la aclamada obra teatral Kinky Boots.

El famoso aceptó el reto, atendió el llamado y se abalanzó con entusiasmo a formar parte de una trama fantástica, sobre todo para ponerse en la piel de una drag queen, ese personaje central en la historia. Una puesta teatral de enorme valía y que lo llevará a Carlos Paz.

Federico no oculta su emoción, por eso escribió en su Instagram las sensaciones que le recorren el cuerpo ante esta aventura profesional. "Lola está llegando a mi vida y yo no puedo más de la alegría, la ansiedad y claro que siento un poco de miedo también”, redactó.

En la continuidad de ese posteo en su perfil oficial de la red social, Bal agregó que no le tema a esta dificultad de jugar con una personalidad no tan típica y abordada, por eso aseguró con honestidad: “Siempre me gustaron los desafíos, ¡no puedo estar más feliz!".

Dentro de las particularidades de este rol, el hijo de Carmen no solo debe aprender la letra, y sacar una voz especial para darle vida a Lola, sino que se sumió en una serie de cambios físicos para emular las características de una drag queen.

Así, en las últimas horas, Bal subió una foto muy artística, en la que se denota que acudió a una depilación completa de su cuerpo y también de sus cejas. “Mi viejo me decía que todos los cambios son buenos. Lola está llegando”, agregó en esa publicación.

Por otra parte, el hijo de la capocómica también registró un pequeño fragmento del trabajo que realizan sobre su apariencia y entre bambalinas se filmó en pleno proceso de perfilado de las cejas. Ahí se lo escucha decir: “¡Mirá lo que es” No solo para Lola sino para la vida”.