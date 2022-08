Carmen Barbieri "agredió" a Angel de Brito: "Estás equivocado..."

La mañana de Carmen Barbieri venía bastante bien en su programa de Magazine, hasta que Pampito y su panelista la metieron un problema de aquellos. Sí, la rubia se terminó enojando fuerte con Angel de Brito y casi gritándole a cámara después de una discusión con sus chicos.

Todo se dio después que escuchara que De Brito habló fuerte sobre ella en uno de los últimos programas de LAM, programa que se puede ver en las noche de América.

“Ángel de Brito dijo que peligraba Estefi en Mañanísima… La verdad, no la quiero tener más porque me está sacando protagonismo. Está tan linda y tan bien, que yo digo 'qué hace esta chica al lado mío'”, afirmó a modo de broma la mamá de Fede Bal.

“Dijo que la iba a echar…”, sumó Pampito. “Si Ángel habla así de mí es porque no me conoce. Lo que más quiero es que ustedes tengan su programa propio, y pronto. Me va a doler que se vayan de mi lado, pero vuelan...”, respondió Carmen.

“Te dijo 'vas a ver que con Carmen terminás mal'”, añadió el panelista. “¿Cuándo dijo eso? Tenía razón Layús, que dice que Ángel me pega palos… ¿Así que Ángel me pega palos? ¡Pará! Voy a hablarle a Ángel. Y me voy a sacar los anteojos”, se “calentó” Barbieri.

Y siguió: "Ángel, ¿vos estás hablando así de mí? ¿Vos creés que soy mala persona? ¿Vos estás seguro de eso? ¡Wow! No me conocés. ¿Vos creés que yo soy egoísta y competitiva? ¡Ni ahí! Al contrario, tengo gente en mi programa que es talentosa y les doy una oportunidad".

"No me hago la buena. Les doy una oportunidad porque sé que tienen talento. Por algo vos llamaste a Estefi, sino ni te fijás en Estefi. Si veía que es flojita la dejaba pasar. La llamaste y a mí me pareció maravilloso. Y también dijo que soy quilombera. Lo fui hace mucho tiempo”, siguió.

Y cerró: “Pierdo mucha energía en los enojos y no la quiero perder. Ahora la uso para otras cosas, para trabajar. Ángel, estás equivocado. No soy mala gente. Tampoco soy la madre Teresa de Calcuta. Ojalá alguna vez pueda serlo. Soy solidaria, generosa, pero también tengo mi carácter. No soy tan mala como él me presenta. ¿Qué le quiero cortar la carrera a ella? No. Ya vas a ver".