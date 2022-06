Qué dijo Fede Bal sobre el ADN que se realizará Carmen Barbieri con su supuesta hermana

Carmen Barbieri jamás deja de sorprender. Esta vez, la capocómica dejó helados a todos cuando contó frente a las cámaras que podría tener una supuesta hermana que se llama Alicia. "Tengo una foto de su cara, que tiene un perfil exacto. Ella ni sabe que yo tengo las fotos", indicó en Mañanísima.

Según la versión de la mujer, sería la hija de Alfredo Barbieri, el padre de la mediática. "¡Es muy parecida a mí! Somos muy parecidas. Mi hijo me dice que no, su novia Sofía dice que nos parecemos un poco de perfil. Los labios sobre todo, el color morado, esa cosa de afroamericanos que tenemos en la familia. A los Barbieri no la veo parecida, me veo parecida yo como mujer", expresó.

Y confesó: "Mi abogado está investigando para poder contactarla para hacer el ADN. A mi me gustaría que sea mi hermana".

Ahora, quien salió a hablar sobre la prueba de ADN fue Fede Bal. En Socios del Espectáculo, señaló: "Esta semana van a tener novedades ellas dos. Y calculo, que en consecuencia, ustedes". Posteriormente, sumó: "Mamá cuenta mucho esto y se hizo popular en un programa, esta suerte de parentesco que había con esta mujer. Creo que entre martes y miércoles, se van a hacer el ADN".

Finalmente, entusiasmado, manifestó: "Me contarán si agrandamos la familia o no. Pondremos un plato más de comida y contaremos historias que desconocemos de una parte de la familia".