Carmen Barbieri, sin filtro: "Nicole Neumann es un ser de..."

Nicole Neumann se encuentra viviendo un gran presente, tanto laboral como amoroso. Por un lado, está trabajando en Los 8 escalones del millón y, por el otro, está profundamente enamorada del piloto Manuel Urcera. Desde hace tiempo se rumorea que la modelo de 41 años estaría esperando un bebé y las versiones se acrecentaron luego de que se descompensara en medio de las grabaciones del programa de eltrece.

De hecho, recientemente, sorprendió al contar una especial petición que le realizaron sus pequeñas. "Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’", indicó.

Nicole Neumann

Y contó: "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido". Urcera mantiene un muy buen vínculo con Indiana, Allegra y Sienna, las pequeñas que Neumann tuvo con Fabián Cubero. Acerca de la relación de su pareja y las niñas, manifestó: "Me enamoró más cuando vi como se relacionaba con ellas. Tiene todo”.

Neumann asegura que "un bebé es una bendición". En los medios mucho se habla sobre este tema y una de las que debatió sobre la posible maternidad de Nicole fue Carmen Barbieri. "Yo creo que es el momento para que Nicole tenga un bebé. Ojalá que sea varón", manifestó la capocómica.

Y luego, sin filtro, definió a la modelo: "Yo la quiero tanto. Sabés que Nicole es un ser de luz". Al oír esto, Pampito sumó: "Sí, vos la querés mucho, siempre me decís".

Para finalizar, Barbieri, agregó: "Y no soy amiga pero lo poco que hablo con ella es un ser de luz".