Qué dijo Carmen Barbieri tras la fuerte denuncia de Laura Santana, actriz de Cebollitas

Cebollitas se emitió en la pantalla chica argentina a fines de los '90 y hoy, más de dos décadas después de su grandioso éxito, comenzaron a salir a la luz internas que muy pocos conocían. Varios de sus actores, que en ese entonces eran menores de edad, denunciaron violencia y maltratos en el set de grabación.

Además, al escándalo que los protagonistas de la tira generaron, se sumó ahora otra actriz que aseguró que fue desvinculada del programa por haber rechazado a un hombre de "mucho poder". Se trata de Laura Santana, quien le dio vida a la maestra en la ficción. "Yo me iba a casar y él, que no se cansaba de llamarme e invitarme a salir, me dijo que quería tener algo conmigo. Le dije que no y me sacaron de la tira", reveló la mujer.

Tras los dichos de su compañera de elenco, Carmen Barbieri quedó impactada y salió a hablar. "Estoy helada. Siento que yo iba a trabajar a otro estudio, a otro lugar porque jamás vi nada de todo eso", señaló en Intrusos.

Y continuó: "La verdad es que me pone muy triste todo esto porque si yo hubiera visto algo de todo eso, seguro hubiera intervenido. Yo me equivoqué al tratarlo de mentiroso [al actor Juan Yacuzzi] porque si alguien se sintió acosado o maltratado, lo tengo que entender pero la realidad es que yo jamás podría permitir algo semejante. Recuerdo muchas cosas buenas pero nada de lo que cuentan. Yo, de haber sido testigo, lo hubiera denunciado".

Carmen Barbieri en Cebollitas

Para concluir, sumó: "Soy la primera en decir que si todo esto fue así, hay que ir a la Justicia y denunciar con nombre y apellido. Yo la pasé muy bien, todavía debo tener alguna de las cartas que me regalaban los chicos".