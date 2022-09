La increíble manía que tiene Fede Bal en los hoteles

Federico Bal repasó aspectos de su vida privada más que de su carrera en los medios en una entrevista íntima en la que contó, entre otras cosas, detalles inéditos de su costado más humano.



El hijo de Carmen Barbieri habló con Ciudad, en la sección Ida y Vuelta y reveló situaciones muy divertidas, curiosas y para él inolvidables, principalmente al momento de hablar de su recorrido amoroso.



Ante la pregunta de cuál fue su mejor cita, Federico Bal contestó: “A Hawaii y Australia los tengo muy pendientes para tener una cita con mi novia (Sofía Aldrey). Y citas lindas tuve miles”.





En ese momento se le preguntó si recordaba alguna puntual. “Sí, en Las Vegas. Tuve momentos muy lindos. Fue en un cuarto de hotel, una conexión muy linda con la otra persona. Y también después me pasó que activé Tinder estando allá y fui muy feliz. Estaba soltero y me salió muy bien. Ella era argentina, de Mar del Plata”, contó Fede.



Asimismo, en otro tramo de la entrevista, la periodista de Ciudad le preguntó qué cosas suele hacer en su vida cotidiana y que no solo no conoce la mayoría del público sino que directamente no le cuenta a nadie.



“Es casi para terapia. En los cuartos de hotel hago las camas y limpio los baños. Nunca podría tirar la toalla al piso. La doblo. Yo creo que la gente en los hoteles a los que voy deben sentir que duermo en el piso y que no me baño, porque realmente todo está igual que cuando me dan la habitación”, reveló.





“No sé por qué lo hago. Soy completamente obsesivo y pulcro. Entonces, si sé que vuelvo en un rato, prefiero hacerlo yo. Por las dudas, no sé. Tengo problemas”, agregó Federico Bal entre risas.



Por último, ante la consulta sobre si se arrepiente de haber hecho algo o de no haberlo hecho, el actor fue concluyente. “Creo que por no arrepentirme, acepté casi todo. Volvería a hacer todo. Algún que otro laburo, alguna que otra comedia medio rara en mis comienzos. Pero casi todo arman la persona que soy ahora”, explicó Fede.