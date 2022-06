Tras su grave accidente, Fede Bal reapareció con un importante anuncio

Fede Bal atravesó un difícil momento el pasado 22 de abril en Brasil cuando protagonizó un grave accidente mientras grababa imágenes de su programa, Resto del mundo (El Trece). Y ahora, tras un parate de actividades, el actor y conductor reapareció con un importante anuncio.

“Estoy ocupándome de mi recuperación, mejor. Con muchas ganas y cuidándome para mi próximo viaje. Me voy el domingo, vamos estar un mes afuera. Nos vamos a Grecia y Turquía”, contó Fede Bal en Mañanisima (Ciudad Magazine), revelando de esta manera que vuelve al ruedo laboral frente a cámaras luego de la enorme preocupación por el mal momento que atravesó.

En tanto que sobre su labor al frente del ciclo Resto del mundo, el actor enfatizó: “Me encanta conducirlo, me divierte, me sorprende. Estamos yendo a Turquía y vemos que estamos cerca de El Cairo, Egipto, y al toque nos damos cuenta que de ahí estamos al toque de Israel... Así que seguimos sumando destinos y sacando pasajes día a día. Yo no lo considero mi trabajo aunque me pagan a fin de mes. Es una fiesta para mí”.

Además del anuncio de su vuelta al trabajo en televisión, Fede Bal detalló que su novia será parte de la travesía. “Se suma Sofi a algunos destinos de este viaje. Estoy mejor del brazo, ya puedo hacer todo por mi cuenta. Pero viene porque son muchos días que me voy y está bueno poder compartir con ella. Hace tiempo que quería conocer Turquía, así que le dije: ‘vení conmigo’. Era mucho tiempo separados sino”, contó entusiasmado.

Cuando le preguntaron si durante el viaje piensa pedirle casamiento a Aldrey, Bal contestó: “Todos los lugares son lindos pero la verdad que no vamos en ese plan. La idea es tener un poco de tranquilidad y pasear después de tanto quilombo. Yo viví en una casa donde mis viejos no estaban casados así que nunca le di la importancia a eso, tal vez celebrar el amor con una fiesta. Pero gastaría la plata de la fiesta en un viaje”.

Finalmente, entre tantas alegrías, Fede Bal admitió que debido a sus largas ausencias por su programa televisivo, se vio obligado a renunciar a su ciclo radial. “Me hizo muy feliz. Fueron tres meses de laburo muy intensos porque era muy temprano y yo vivo muy lejos. Pero ahora me voy un mes a Europa y ellos me necesitan presencial así que vamos a hacer una pausa. Los chicos y el programa siguen. Mañana terminamos y seguiremos siendo amigos”, explicó.