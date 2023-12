A qué se dedica hoy Guadalupe Antón, la ex Chiquititas y Casi Ángeles, lejos de la TV

Las novelas infantiles de Cris Morena marcaron tendencia en una juventud que, quizás ya peina alguna cana. Sin dudas Chiquititas fue el ciclo más exitoso de una época dorada con varios personajes característicos que con el paso del tiempo se alejaron de las grandes luces.

En una variedad de experiencias disímiles, son sobrados los casos de pequeñas actrices que se consolidaron en el mundo del espectáculo, otras tantas que vieron truncos sus sueños y algunas otras que decidieron explorar otros espacios.

Uno de esos casos fue el de Guadalupe Antón, de las más pequeñas en sus tiempos con Cris Morena, quien le dio vida al papel de Anita en Chiquititas y Alelí en Patito Feo, y que en la actualidad lleva adelante su carrera profesional como psicóloga.

En diálogo con los medios, Antón recordó: “A los siete años empecé teatro en una escuela de mi barrio y a los dos años fui al casting de Chiquititas y quedé. ¡Imaginate lo que fue eso! Una gran emoción, no lo podía creer”.

La profesional de 25 años reveló: “Había empezado teatro porque era muy tímida y retraída. La actuación hizo que pudiera cambiar un poco mi personalidad, volverme mucho más extrovertida. Fue un gran cambio para mi vida”.

La ex actriz valoró sus inicios con la madre de Romina Yan: “Sin temor a equivocarme podría decir que fue la etapa más linda de mi vida. El teatro, las giras, la gente que conocí: realmente fue una experiencia única”.

A pesar del éxito, Anton decidió buscar nuevos rumbos: “Siempre me gustó la psicología, así que no lo dudé apenas terminé el colegio. Actualmente estoy ejerciendo, es algo que me apasiona”.

“Actualmente estoy trabajando mucho. No sé qué hubiera pasado con mi idea de estudiar esta carrera si seguía en la tele, pero siempre la tuve en mente”, cerró la joven actríz que decidió dejar la pantalla chica y abocarse a su gran pasión, la psicología.