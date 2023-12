El impactante y emocionante parecido entre Romina Yan y su hija

Pasaron 13 años de la repentina muerte de Romina Yan y su recuerdo está más que presente su familia. Su madre, la exitosa productora Cris Morena, muestra la devoción que tiene por su hija y así lo reflejó en el recordado homenaje que le realizó en Telefe, llamado “Vive Ro”. Ahora, una fotografía de la hija de la actriz puso todos los ojos en el parecido físico que guarda con su madre.

En las últimas horas, Azul Giordano, hija menor de la actriz junto a Darío Giordano, egresó del colegio secundario. En las redes sociales, tanto su abuela Cris como su abuelo, Gustavo Yankelevich, no dejaron pasar la oportunidad para saludarla. Ambos subieron imágenes junto a la joven que lució un vestido de gala negro y una sonrisa radiante.

La hija de Romina Yan está igual a su mamá

Rápidamente, las publicaciones de los productores se inundaron de mensajes que remarcaron el parecido entre Azul y su madre Romina. “Que locura, verla a azul es ver a Romina. Gracias por estar siempre presente en nuestra memoria”, escribió una seguidora de Cris. “¡Bella radiante y tan parecida a Romi! Hermosa”, escribió otra usuaria en la publicación.

El recuerdo de Romina Yan, a 13 años de su muerte

Corría el mes de septiembre de 2010 cuando la farándula se paralizó ante la muerte de Romina Yan. La actriz de 36 años falleció de muerte súbita, producto de un aneurisma, dejando a sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul. Hace un tiempo, el hijo mayor de la actriz se animó a halar por primera vez sobre cómo se enteró de la dura noticia, cuando tenía solo 10 años.

Los hijos de Romina Yan

“Recuerdo perfecto el momento en el que nos lo dijeron a los tres. Volví del colegio, ese día no nos vino a buscar ella, nos buscó nuestra vecina de enfrente, que estaba muy mal. Llegamos y estaba toda mi familia en casa, todos. Dije: ‘Qué raro’. Nos sientan en el sillón y ahí a mi papá no le salían las palabras. Y nos dijeron: ´Mamá murió'. No se me borró más eso”, recordó el joven durante una entrevista con Telefe Noticias.