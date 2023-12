Lola Latorre reveló la brujería que hace su abuela para que apruebe sus exámenes

Todo es válido en pos de conseguir la aprobación de un complejo parcial universitario. Además del compromiso y el esfuerzo por estudiar, también se puede recurrir a todo tipo de artimañas, como las que utiliza Lola Latorre en esos casos y que tiene como protagonista a su abuela.

La hija de Yanina Latorre continúa inmersa en la visibilidad pública, tal vez sin proponérselo en demasía, a partir de su participación en el Bailando por un sueño. La competencia del reality le demanda varias horas diarias de ensayo, de aprender las coreografías y romperla en la pista.

Claro que la joven también prosigue, paralelamente, con su formación académica, esa que eligió hace tiempo en el mundo de la abogacía, una profesión con sus complejidades. De ese modo, Lola acaba de confesar el cansancio por todo un fin de semana de repasar y armar resúmenes.

En ese video que colgó en su cuenta de Instagram, Latorre reveló que Dora, la madre de Yanina, suele activar un rol especial para atravesar los exámenes ya que contó que lleva a cabo una especie de ritual de brujería, una maniobra singular para ayudarla.

En primera instancia, la morocha narró su estado de agotamiento: “Estoy quemada. Si mañana no apruebo me mato. Rindo un oral a las nueve”. Mientras que en las imágenes se percibía una mesa llena de cuadernos, de libros, de resaltadores y todo tipo de utensilio.

Luego, llegó la gran revelación de Lola sobre el rito de Dora: “En un momento mi abuela congelaba temas. Lo hacía para que no me tomen esos temas en los que estaba medio medio”. Aunque, la joven aclaró: “Ahora ya no sé, ya estoy por mi quinto año. Vamos a ver qué pasa. Que más usar para aprobar”.