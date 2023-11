El polémico audio que Pampita le envió a Yanina Latorre tras la comparación con Lola

En los últimos días se armó una verdadera polémica cuando Yanina Latorre criticó a Pampita tras un puntaje a su hija Lola en el Bailando 2023. “Por ahí Lola es todo lo que ella quiso ser y no pudo”, había dicho la panelista de LAM.



La bomba estalló luego de que, en un video de Instagram, Yanina Latorre cuestionara a Pampita. En LAM se encargó de aclarar que, lo que se filtró, fue un recorte y una edición, y que su intención nunca fue criticarla.



“Hoy me habló cagándose de la risa, sino ella sale como una moto y te mata”, comentó la panelista de LAM y esposa de Diego Latorre en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América.



“Me mandó un audio cagándose de la risa. No le importa. Me dice: ‘Entendí perfectamente lo que dijiste. Es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste’. Me felicitó. Los cagó a todos”, agregó Yanina Latorre.



En el video que desató la polémica, la panelista de LAM había afirmado que Pampita “es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, se top” y que “lo logró, pero le costó”.

Yanina Latorre, Lola Latorre y Pampita.



Sin embargo, ahora Yanina Latorre aclaró todo para tranquilizar las aguas. “Dije que no es una crítica, que es divina. Dije que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso”, remarcó.



El día de la devolución de Pampita en el Bailando 2023 sobre la performance de Lola Latorre, Yanina Latorre había dicho: “Lola ya nació así. Es fina de nacimiento, amor”. Esta frase le había costado un aluvión de críticas de los usuarios de las redes sociales, que salieron a defender a la modelo y conductora.