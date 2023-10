La furia de Yanina Latorre con su hija tras una “mala decisión” profesional

Lola Latorre estuvo de visita este viernes por la noche en LAM y protagonizó un divertido episodio junto a su madre, Yanina Latorre, y todo el panel del programa. Y es que, en un momento, la joven tuvo que jugar a elegir entre L-Gante y Mauro Icardi, sorprendiendo a todos con su respuesta.

Todo se dio a raíz del triángulo amoroso que desde hace meses vienen protagonizando Wanda Nara junto a su esposo Mauro Icardi y el affaire con L-Gante. Este último viene de salir de prisión y estuvo recientemente grabando el programa que se emitirá este sábado de PH, Podemos Hablar.

A la salida de la grabación, el cantante habló con los micrófonos de LAM y no pudo evitar los interrogantes sobre su relación con la conductora de MasterChef. Cuando volvieron al piso para analizar la nota, se planteó un interesante debate entre las angelitas.

Todo surgió a partir del comentario de Yanina Latorre, que recordó que Wanda Nara confesó tener el mejor sexo de su vida junto a L-Gante. Fue entonces cuando intervino Maite Peñoñori, quien dijo no imaginarse a la mediática y el cantante juntos en una cama.

"Me da como cringe la imagen", dijo la periodista, desatando las risas de todas sus compañeras. En ese momento, Ángel de Brito sometió a sus angelitas a un pequeño juego: ¿Con quién tendrían sexo? ¿Mauro Icardi o L-Gante?

Punto en común dentro de la charla, casi todas las panelistas optaron por el futbolista -menos Marcela Feudale-, cuestionando los gustos de Wanda Nara por su affaire con el creador de la cumbia 420. No obstante, la respuesta de Lola Latorre desconcertó a todos.

Lola y Yanina Latorre tuvieron un divertido momento en LAM.

"Lola, ¿Icardi o L-Gante?", preguntó el conductor, a lo que la joven influencer respondió: "L-Gante, sí. No le doy, no, pero me parece mejor. Como que Icardi me da más como esos carilindos que no van... que no avanzan... A Elián como que lo veo más canchero, me divierte, como juega, todo. Icardi es como muy correcto".