La extraña respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron si quiere ser madre

Sincera, siempre simpática y directa a la hora de hablar. Lali Espósito no solo se destaca en el escenario, con su talento que obnubila, sino que también brilla en cada aparición pública, en las entrevistas que concede con medios de todo el mundo y donde se mueve con mucha naturalidad.

La cantante se erige en una invitada de lujo, porque aporta títulos, porque rema conversaciones y sobre todo por su don de expresarse con espontaneidad. En ese sentido, Lali acaba de charlar con Santiago del Moro en la presentación del ciclo Rockstar de Montevideo y habló de la maternidad.

Hace varios años que Espósito nada en las aguas del interés, y la curiosidad, sobre su vida privada, de hecho no se le conoce un novio oficial desde una parva de años. Claro que a ella no le preocupa la situación y suele describir que disfruta de la soltería.

En definitiva, en el escenario de ese festival uruguayo, Santiago aprovechó la oportunidad y le consultó con mucha empatía: “La maternidad, ¿la soñás algún día o no?”. Lejos de obviar el tema, de gambetear la incomodidad de esa arista muy personal, la morocha soltó una linda definición.

En primera instancia, Lali transmitió sus pensamientos sobre la posibilidad de traer un bebé al mundo y sostuvo: “Hoy la maternidad me resulta una cosa medio ajena. Yo tengo sobrinos que me parecen lo más, aguante ser tía te digo, pero un ratito. Pero si, supongo que en algún momento, si yo lo siento genuino, si".

Lali se presentó en Uruguay y habló de la maternidad.

Tras abrir esa puerta, del Moro le indagó respecto a ese lazo con sus familiares más pequeños: “¿Así que tía todo bien?”. Ante lo cual, la artista afirmó: "Hoy soy una tía bárbara, soy la tía que canta me dicen mis sobrinos”. Y luego soltó una gran reflexión: “Lo aprendí desde lo feminista, no quiero que sea una obligación ser madre, si no una cosa que me pase y la sienta".