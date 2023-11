Escándalo en Chile con Lali Espósito: por qué cancelaron su show

Lali Espósito tenía previsto este fin de semana presentarse en Chile en el marco de La Teletón de Viña del Mar 2023. Pero, aunque la artista viajó hasta el país vecino y estuvo lista al pie del escenario para dar su show, finalmente no se concretó.

Frente a la inesperada situación, la artista utilizó sus redes sociales para explicar los motivos, ya que muchos medios chilenos hablaron de una "cancelación" del show por motivos de orden político, ya que Lali habría tenido intenciones de referirse a la situación política de la argentina.

En este contexto, la cantante se mostró muy enojada y expresó: "¡Ahí subí unas stories explicando qué pasó amores! Yo estaba ready e ilusionada", escribió en la ex red social del pajarito.

Luego, desde su cuenta de Instagram publicó un extenso descargo: "Como verán, me quedé con el make up, con la ropa...", comienza diciendo Lali en la habitación de su hotel en Chile.

"Primero, y lo más importante de todo, es mandarle mi amor y mi agradecimiento a todo el fandom que estuvo esperando todo el día en la Quinta Vergara, desde otros lados de Chile también esperando esta presentación. A todo el fandom de Argentina y de otros lados que también estaban ahí esperando atrás del streaming que yo pudiera salir a cantar", expresó.

"Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final, estábamos todos listísimos, yo listísima detrás de escenario, esperando nuestro momento. Para los que no saben cómo funcionan este tipo de situaciones tan caóticas de cosas en vivo... puede haber retrasos, puede haber errores técnicos y siempre todos los artistas, antes de salir al escenario, chequean todos sus equipos personales, las líneas de sonido, las pistas de música, las pantallas", agregó Lali.

"Uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo que uno pide, 10 minutos o 15 minutos, lo que coordinás previamente con la producción", aclaró.

"En nuestro caso, lo que sucedió fue que se empezó a retrasar la transmisión, no sé, supongo, cosas que fueron sucediendo durante el día, y empezó a atrasarse el horario de todo", comentó en referencia a las demoras en la grilla de artistas.

"Cuando llegamos al escenario listísimos para salir a cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo esté OK, pero se encuentra con que no sólo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran nulos y se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar de cero el armado de nuestro set list, que lleva más de 5 minutos", explicó. Lali Espósito.

"No quiero hacérselas tan larga, pero sí es importante que sepan lo que sucedió y que no se especule y se digan cosas que no son, estábamos todos muy expectantes, intentando que nos manden al escenario, mi equipo intentando con los muy pocos minutos que nos habían dado para resolver lo que nos habían dejado, no se llegó", comentó contundente.

Finalmente, dio a conocer el motivo por el cual ella no pudo presentarse: "Mandaron otro show, ellos necesitaban, cosa que entiendo, terminar su transmisión en un horario lógico ya que estaban atrasados, y terminó la Teletón y no salimos nosotros a cantar".

"Esto fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento", finalizó.