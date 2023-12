Alejandra Maglietti reveló qué amigos de Jonás Gutiérrez se le tiraron al instante de separarse

Alejandra Maglietti participó del programa El loco y el cuerdo transmitido por You Tube, donde realizó fuertes confesiones sobre su vida privada. Durante la charla distendida que mantuvo con los comandantes de la edición, Flavio Azzaro y Andrés Ducantenzeiler, la modelo se mostró filosa y apuntó contra los amigos de su ex pareja que la encararon, luego de su separación.

Luego de dialogar sobre diferentes aspectos, la conversación se desvió hacia su ruptura amorosa con Jonás Gutiérrez. En este contexto, la panelista se sinceró y se animó a contar que varios allegados del ex futbolista intentaron conquistarla, luego de enterarse que estaba soltera. Sin tapujos, la rubia exteriorizó toda la verdad.

“Te voy a decir algo horrible y lo voy a contar. Cuando corté con él, compañeros de equipo, con los que había compartido tiempo y vinieron a casa a cenar, me escribieron. Ahí fue donde dije acá no hay un código. Encima a los pibes con los que traté, donde me hice la buena cuando vinieron a casa”, aseguró Alejandra Maglietti.

Con intenciones de no avivar mas la llama de la polémica, la modelo prefirió no brindar nombres sobre los compañeros de Jonas que no tuvieron códigos. “Vélez es el club que tiene la mayor cantidad de jugadores cornudos de la historia. La mayoría de los pibes vienen de Morón, Haedo, Ramos y Ciudadela. Los pibes conocen a las mujeres del compañero y ya se las gar... antes”, deslizó Flavio haciendo hincapié en una teoría de Beto Casella.

Por otro lado, Alejandra Maglietti se sensibilizó y expresó lo que sintió luego de romper su unión con Gutiérrez tras cinco años de relación. De esta manera, profundizó en el dolor que le ocasionó la desilusión amorosa. “Cuando me pelee con Jonás sufrí mucho, la pasé mal”, expresó la modelo nacida en Resistencia, Chaco.

En este sentido, la panelista declaró en diversas ocasiones cuáles fueron los motivos de su ruptura con el ex futbolista.“Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste, porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido. Después de unos años, los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones a las que uno tiene que ponerle mucha energía”.

“Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas... Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino”, sostuvo, en su momento, la modelo en diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina, emitido por la Once Diez.