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Un jugador de la Selección Argentina celebró el primer cumpleaños de su hijo y prendió las redes: las fotos

Con un ambientación selvática y animales en tamaño real, un campeón del mundo y su esposa organizaron un evento espectacular que deslumbró a sus invitados.

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El futbolista celebró el primer natalicio de su tercer hijo.

El futbolista celebró el primer natalicio de su tercer hijo.

Archivo MDZ

Una de las celebraciones más originales y espectaculares del año tuvo lugar en las últimas horas, y los protagonistas detrás de este mega evento no fueron otros que Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante.

El mediocampista de la Selección Argentina y la empresaria tiraron la casa por la ventana para festejar el primer año de vida de su hijo, Lautaro. Lejos de optar por un clásico salón infantil, la pareja sorprendió a todos con una deslumbrante temática de safari que combinó elegancia, ternura y un toque lúdico perfecto.

Un viaje directo a la jungla

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La bienvenida estuvo enmarcada por un inmenso arco de globos en colores cálidos, tonos tierra, verdes, marrones y beiges, que marcaban la paleta estética de la noche. La sensación de estar entrando en una auténtica sabana se completaba con figuras de jirafas y leopardos estratégicamente ubicadas.

La escenografía interior continuó con una línea sumamente sofisticada. Las mesas fueron preparadas con un nivel de detalle milimétrico: platos de madera, cantimploras y elementos rústicos, platos con las orejas de Mickey Mouse y textiles estampados.

Los grandes atractivos de la noche

el hijo de leandro paredes y camila galante
El peque&ntilde;o Lautaro Paredes.

El pequeño Lautaro Paredes.

Uno de los momentos más distendiso fue la recreación de una “carpa de explorador”. Armada con telas y faroles, evocaba un campamento en pleno corazón de la selva, convirtiéndose en un espacio interactivo donde los niños jugaron y posaron como aventureros.

Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia y generó impacto visual fueron las figuras de animales a tamaño real. Un imponente león y una jirafa dominaron el lugar, transformándose rápidamente en los puntos más fotografiados y compartidos en redes sociales.

Mesa principal

la familia paredes
Leandro Paredes y su familia.

Leandro Paredes y su familia.

El centro del salón estuvo acaparado por la mesa dulce, protagonizada por una espectacular torta de varios pisos. Fiel a la paleta de tonos neutros, el pastel estaba adornado con animales de la selva y coronado en lo más alto por un Mickey Mouse vestido de explorador. Los souvenirs y la pastelería acompañaron la misma sintonía estética.

Mientras los adultos disfrutaban de una velada íntima y relajada, el entretenimiento para los más chicos no se hizo esperar. Estaciones de maquillaje artístico y diversos juegos interactivos mantuvieron a los niños divertidos durante toda la fiesta, coronando un cumpleaños inolvidable para la familia Paredes.

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