Una de las celebraciones más originales y espectaculares del año tuvo lugar en las últimas horas, y los protagonistas detrás de este mega evento no fueron otros que Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante .

El mediocampista de la Selección Argentina y la empresaria tiraron la casa por la ventana para festejar el primer año de vida de su hijo, Lautaro . Lejos de optar por un clásico salón infantil, la pareja sorprendió a todos con una deslumbrante temática de safari que combinó elegancia, ternura y un toque lúdico perfecto.

La bienvenida estuvo enmarcada por un inmenso arco de globos en colores cálidos, tonos tierra, verdes, marrones y beiges, que marcaban la paleta estética de la noche. La sensación de estar entrando en una auténtica sabana se completaba con figuras de jirafas y leopardos estratégicamente ubicadas.

Embed - Un jugador de la Selección Argentina celebró el primer cumpleaños de su hijo y prendió las redes: las fotos

La escenografía interior continuó con una línea sumamente sofisticada. Las mesas fueron preparadas con un nivel de detalle milimétrico: platos de madera, cantimploras y elementos rústicos, platos con las orejas de Mickey Mouse y textiles estampados.

Uno de los momentos más distendiso fue la recreación de una “carpa de explorador” . Armada con telas y faroles, evocaba un campamento en pleno corazón de la selva, convirtiéndose en un espacio interactivo donde los niños jugaron y posaron como aventureros.

Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia y generó impacto visual fueron las figuras de animales a tamaño real. Un imponente león y una jirafa dominaron el lugar, transformándose rápidamente en los puntos más fotografiados y compartidos en redes sociales.

Mesa principal

la familia paredes Leandro Paredes y su familia. IG @ccamilagalantee

El centro del salón estuvo acaparado por la mesa dulce, protagonizada por una espectacular torta de varios pisos. Fiel a la paleta de tonos neutros, el pastel estaba adornado con animales de la selva y coronado en lo más alto por un Mickey Mouse vestido de explorador. Los souvenirs y la pastelería acompañaron la misma sintonía estética.

Mientras los adultos disfrutaban de una velada íntima y relajada, el entretenimiento para los más chicos no se hizo esperar. Estaciones de maquillaje artístico y diversos juegos interactivos mantuvieron a los niños divertidos durante toda la fiesta, coronando un cumpleaños inolvidable para la familia Paredes.