Una reconocida famosa subió la temperatura en las redes con una sesión de fotos hot: de quién se trata

La modelo armó las valijas rumbo a la Florida. Fotos de alto impacto, relax total y un mensaje entre líneas: lejos del drama y enfocada en sí misma.

Luego de unas semanas de altísima intensidad, tanto frente a las cámaras como en las tapas de las revistas, Evangelina Anderson decidió que era momento de poner todo en pausa. Con las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina ya concluidas, la modelo hizo las valijas y aterrizó en Miami para disfrutar de unos muy necesarios días de descanso.

Como era de esperarse, revolucionó su cuenta de Instagram con una serie de posteos en bikini desde las playas norteamericanas, demostrando que su mejor estado actual es, sin dudas, la soltería.

Las fotos de la modelo en la playa Si bien las imágenes dejaron a sus seguidores sin aliento, con postales donde se la ve radiante, tomando mate en la reposera y luciendo su espectacular figura frente al mar, lo que verdaderamente se lee entre líneas es el contexto de esta escapada. Con el largo capítulo de su separación de Martín Demichelis ya cerrado, el verdadero huracán que la empujó a buscar refugio en la Florida tiene nombre y apellido: Ian Lucas.

image Evangelina Anderson en redes. IG @evangelinaanderson Lejos de tratarse de unas simples vacaciones para mostrar trajes de baño, este viaje (en el que se la vio acompañada por su hermana y amigas como Majo Martino) funciona como la válvula de escape perfecta tras el desgaste del último mes. Cabe recordar que el vínculo que mantuvo con el joven youtuber de 26 años, a quien conoció en la órbita del reality, se convirtió en la comidilla de todos los paneles de espectáculos.

image La modelo posó en sus redes. IG @evangelinaanderson La tensión entre ambos terminó de explotar hace pocos días cuando Evangelina decidió sentarse en un estudio de televisión para marcar la cancha y bajarle el tono a la relación. "No me enamoré, ni él tampoco. Me obligan a blanquear algo que no es un romance solo porque él lo necesitaba", disparó la modelo sin filtros, dejando en evidencia su profunda molestia por los comunicados y la exposición que manejó Ian, sintiendo que no se respetaron sus tiempos ni su intimidad familiar.