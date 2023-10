Alejandra Maglietti confesó por qué Pampita le abrió las puertas al modelaje

No suelen abundar nos elogios, ni los reconocimientos en el universo del espectáculo. Por eso se transformó en todo un acontecimiento la declaración de Alejandra Maglietti respecto a la influencia altamente positiva de Pampita en su desarrollo profesional.

En las últimas semanas brotó la historia de Carolina Ardohain en las pasarelas, en esas épocas iniciáticas de fama, cuando arribó desde su provincia en búsqueda de cumplir sus sueños y se sumergió de lleno en las pasarelas, donde vivió el calvario del bullying de sus colegas.

En ese contexto, Alejandra recordó esas etapas en una nota con Catalina Dlugi, para su ciclo radial Agarrate Catalina que se emite en La Once Diez. Ahí, la blonda ponderó todo el cimbronazo que provocó Pampita en la industria de la moda y su consecuencia para su propia evolución.

Maglietti le agradeció a Pampita su carrera como modelo.

Maglietti reveló que le costaba insertarse en ese mundo, dado que se topaba con críticas por cierta falta de altura o una delgadez extrema. Así recordó la gravitación de Carolina: “Siempre digo que la que nos abrió paso a las más bajitas fue Pampita”.

En cuanto a los factores que tallaron con el aterrizaje de la hoy esposa de Roberto García Moritán, la panelista de Bendita TV justificó: “A partir de ella, empezaron las oportunidades para las que no cumplíamos con ciertos requisitos”. Y agregó: “En los castings decían ‘menos de 1,70 abstenerse’”.

Sobre su experiencia personal, Alejandra explicó: “No tenía el cuerpo requerido para hacer desfiles. En Buenos Aires hay una obsesión por la extrema delgadez. No lo termino de entender”. Y se refirió a su fisonomía: “Siempre fui de tener más piernas, de tener un cuerpo más natural”.

Así llegó a la revelación de los comentarios hirientes con los que chocó en esos años: “Me tapaban las piernas porque me decían que las tenía gordas. Una vez, un diseñador me dijo que estaba bien para ser abogada, pero para ser modelo me sobraban siete kilos”.