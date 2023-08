Alejandra Maglietti confesó cuál es el secreto mejor guardado de las ElectroStars

Pocos se acordarán, pero en el año 2009 hubo una banda de pop conformada por un grupo de modelos. Buscaban convertirse en las SpiceGirls argentinas. Sin embargo, el éxito fue fugaz para ellas. Hoy, quien recordó aquella época fue Alejandra Maglietti, una de sus integrantes.



Aquel proyecto, liderado por Leandro Rud, contaba con Victoria Vannucci, Ivanna Palotti, Dominique Pestaña y Alejandra Maglietti. Al tiempo, la primera en abandonar la banda fue Vannucci, quien fue reemplazada por Lola Becerra.



Ahora, en una entrevista vía streaming, Alejandra Maglietti recordó aquella época de éxito momentáneo, que las llevó a tener popularidad no sólo en la Argentina, sino también en Miami, Puerto Rico y Viña del Mar.



No obstante, a pesar de esos momentos de satisfacción con las ElectroStars, la periodista no tiene el mejor recuerdo de aquella experiencia. “¿Cuál es el trabajo que más vergüenza te dio hacer?”, le preguntaron en Esto es Blender.



“ElectroStarse me dio mucha vergüenza”, respondió Alejandra Maglietti, quien luego amplió. “Éramos un grupo de chicas que cant… Bueno, no cantábamos, hacíamos playback. Cantábamos tipo en Showmatch, en un montón de lugares súper mediáticos. Ni habíamos ensayado. Era un desastre”, comentó.

Alejandra Maglietti y las ElectroStars.



“Ni siquiera era yo la que cantaba. O sea, era una mina, un doblaje que hacía de mí”, agregó luego la periodista. “¿Conocés a esa cantante?”, le repreguntaron. “Sí, la conocía. Es la misma que hizo las cuatro voces”, contestó.



“No nos valoraron a tiempo. Yo creo que fuimos un grupo infravalorado, pero en ese momento cuando estaba en la banda sentía vergüenza”, cerró Alejandra Maglietti sobre esa no tan grata experiencia en su carrera.