La firme determinación que tomó Alejandra Maglietti con algunos conductores violentos

A través de las redes sociales, Alejandra Maglietti dejó constancia de unos episodios de violencia que ha tenido en la calle con algunos conductores violentos, y advirtió que tomará cartas en el asunto.

"Ya me salvé 3 veces de conductores violentos gracias a que los grabo con el celular. Todo por no dejarme salir de un garage, esa fue la maniobra que desata la posibilidad de bajarse del auto a golpear a alguien. Voy a comenzar a subir esos videos...", anticipó Alejandra Maglietti desde su cuenta de X.

Alejandra Maglietti denunció episodios de violencia que sufre frecuentemente. Foto: X @alemaglietti.

Luego de su posteo, la panelista de Bendita (El Nueve) dialogó con Teleshow y explicó: "Lo que pasa es que yo vivo sobre una avenida y cuando salgo de mi casa por el garage, es como que trato de salir y con tal de no dejarme pasar, la gente se pone re loca. Ya van varias veces que me pasa esto".

Luego Alejandra Maglietti detalló sobre estas situaciones de violencia: "Hoy me pasó que cuando doblé, el señor no me quería dejar pasar, obviamente pasó él, me puteó y en un momento empezó a disminuir la marcha y a poner baliza para frenar. Yo ahí saqué el teléfono para grabarlo y cuando vio que lo filmé siguió. Siento que si no los grabo no estoy protegida de que no se bajen y quieran hacerme algo en el auto o me lo crucen en el medio de la calle".

Alejandra Maglietti denunció la violencia de algunos conductores al volante en las calles. Foto: Instagram @alemaglietti.

Ante estos episodios de violencia, Maglietti remarcó: "La verdad es que tengo miedo, por eso empecé a usar la estrategia de sacar el teléfono y que sepan que los estoy grabando para que no hagan nada, porque dos veces en Palermo me cruzaron el auto. Una vez, un conductor se bajó muy enojado y empezó a increparme y yo con un terror terrible porque me empezó a golpear el vidrio".

Finalmente, Alejandra Maglietti reconoció: "Lo que me llama la atención que tenga que sacar un teléfono y grabarlos para que no quieran actuar con violencia sobre mí. Solamente porque vivo en un lugar que hay mucho tránsito y cuando pretendo salir se enojan por no dejarme pasar, nada más, ese es el tema que termina generando todo el conflicto".