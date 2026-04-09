En el marco del proceso judicial que investiga la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , la declaración de su círculo íntimo arroja nueva luz sobre el complejo vínculo que mantenía con Felipe Pettinato . Alejandro López, el mejor amigo del médico, rompió el silencio y expuso preocupantes antecedentes de violencia que ocurrieron tiempo antes del trágico desenlace.

López , quien conoció a Rodrigo en 2016 tras llevar a su hijo a una consulta, explicó que el profesional se caracterizaba por involucrarse profundamente en la vida de quienes trataba. “Él generaba una atención personal a partir de cómo trataba tu dolencia; a él le interesaba conocer tu ámbito, tu casa, tu familia, tus problemas” , señaló, justificando cómo muchos de sus vínculos profesionales derivaban en amistades genuinas.

De acuerdo al testimonio de López , la relación con Felipe Pettinato comenzó estrictamente en el plano médic o, pero escaló hacia una dinámica inusua l. Melchor Rodrigo era seguidor de la metodología del célebre neurólogo británico Oliver Sacks, lo que lo llevaba a convivir con ciertos pacientes durante un periodo de entre una semana y diez días para realizar una observación exhaustiva de sus patologías.

Embed - Revelaron nuevos detalles de la convivencia de Felipe Pettinato con el neurólogo Melchor Rodrigo: "Lo corrió..."

Bajo este esquema, Felipe Pettinato se instaló en un departamento que los padres del neurólogo poseían en San Isidro y que también funcionaba como consultorio. Sin embargo, los intentos de tratamiento se vieron opacados por un comportamiento hostil.

“Felipe estuvo tres veces, y las tres veces tuvo problemas Melchor con él, de violencia, que Melchor gracias a Dios pudo controlar”, aseguró López.

Para dimensionar la gravedad de la situación, el amigo del médico detalló dos episodios concretos de descontrol durante esos días de convivencia: “Una vez lo corrió con una sartén por el departamento, Melchor lo controló... otra vez le robó una medicación y se encerró en el cuarto de Melchor y tuvimos que romper la puerta para poder abrirla”.

El contraste: la defensa de Roberto Pettinato

Embed - Roberto Pettinato habló sobre la situación de su hijo Felipe.

Mientras los testimonios de la querella construyen un perfil conflictivo, desde el entorno del acusado sostienen una versión diametralmente opuesta. Roberto Pettinato, padre de Felipe, se pronunció al respecto en el ciclo Puro Show (El Trece), donde exigió la inocencia de su hijo amparándose en una supuesta falta de evidencia.

“Debe salir absuelto. No hay pruebas”, sentenció el conductor, quien enmarcó la tragedia como un infortunio entre "compañeros de consumo" y justificó el silencio de su hijo en la causa alegando que "no está en condiciones" de declarar y que no recuerda en su totalidad lo sucedido aquella noche.