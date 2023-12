Valeria Gastaldi contó qué es lo peor de vivir en Estados Unidos a 2 años de su mudanza

En el imaginario de las personas habita la idea de que la vida que transitan los artistas es un camino de rosas. Sin embargo, la realidad es otra y los problemas persiguen a todo ser humano. En este sentido, Valeria Gastaldi se animó a revelar qué es lo peor de vivir en Miami.

En este sentido, Valeria Gastaldi tuvo sus altos y bajos. La artista decidió emprender un viaje a Estados Unidos con el objetivo de forjar una nueva vida de mejor calidad. Pero lejos de encontrarse con un ensueño, padeció varios sucesos agridulces que logró superar.

Hace 2 años que Valeria Gastaldi apostó por residir en el país situado en América del Norte. Junto a su esposo, el productor musical Facundo Pereyra Iraola y sus hijos, Santino y Manuel, la cantante buscó expandir su carrera lejos de Argentina.

Con sus ilusiones de crecer como solista y compositora en Miami, la artista se enfrentó con varios obstáculos. Pero su pasión por la música la motivó a seguir adelante y no bajar los brazos hasta cumplir con sus anhelos. Sin dudas, uno de los sucesos que quedará grabado en su memoria fue haber cantado en la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino. Esta experiencia formó parte de uno de los momentos más importantes en su carrera.

"Fue muy emocionante volver a subirme a un escenario después de tanto tiempo. Y lo hice como más me gusta, con un piano, casi acústico, en un clima intimista. Me invitaron para que cantara en el segmento In Memoriam, por eso elegí también el tema que le había escrito a papá, ‘Si no estás aquí’, manifestó Valeria.

Por otra parte, la artista ahondó en su intimidad y se refirió a qué siente al vivir rodeada de hombres, ya que sus tres hijos son varones, convirtiéndose en la reina de la casa."Se respira la masculinidad al ciento por ciento. [Se ríe]. Es muy gracioso porque, así como yo soy de hablar y comunicar todo el tiempo las cosas que me pasan, los chicos cuentan muy poco, cada uno está metido en su mundo. Te diría que por momentos la casa se vuelve muy silenciosa, pero cuando encontramos nuestros momentos para hablar, se genera una charla muy linda. Me encanta tener el feedback y esa mirada masculina sobre las cosas", expresó la artista.

Respecto al tiempo que transcurrió sin cantar en público, la ex Bandana admitió: "Sí, desde la pandemia. Antes de eso estaba a full con la música, entre los shows con la vuelta de Bandana y mi carrera como solista. Pero después de la cuarentena no volví a cantar en un show. Por eso, interpretar esta canción tan sentida para mí fue hermoso. Ese tema ya no es mío, es de la gente… Pasé por momentos duros, pero hoy vivo una etapa de mucha felicidad".