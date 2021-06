Virginia Da Cunha y una publicación en Instagram que entusiasmó a los fans de Bandana

Virginia Da Cunha además de ser cantante, compositora, música y conductora de TV, puede decirse que agregó un ítem a su curriculum: es mendocina por adopción. Afincada en nuestra provincia y nueva cara de "Estricta", en nuestra pantalla local, ya es habitual ver a la rubia disfrutando de nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestras bodegas.

"Me gusta irme sola a tomar un cafecito con algo dulce y leer de cosas que me inspiran. Se me ocurrió investigar más del gluten ya que, desde que dejé de consumirlo, todo mi cuerpo funciona mejor. Qué embole haber tardado tanto en tomar consciencia de lo mal que me hacía, así que no voy a tardar un día más en compartirlo", contó en uno de sus últimos posteos.

Virginia hace tiempo que se ha volcado a una vida mucho más sana, slow, consciente y orgánica; pues compartió que "desde chiquita sufro inflamaciones, dolores y trastornos intestinales... me hice millones de estudios por años pero nada cambiaba...", a la par de que la lectura, información y aprendizaje sobre cómo alimentarse mejor y qué elegir para comer le cambió la vida. "Apoyo y consumo alimentos de lugares que, entendiendo que los argentinos seguiremos queriendo el pan, las facturas y las pastas, encontraron la manera de ofrecerlo sin perjudicar la salud. No quiero hacerme la nutricionista ni la médica, sólo compartir mi experiencia y sembrar en cada uno las ganas de tomar consciencia de lo que metemos en nuestro cuerpo y mente. Beso y abrazo!!", expresó.

Pero fue una foto que posteó hace horas en sus historias de Instagram la que entusiasmó a muchos de sus seguidores, y es una imagen de hace 5 años: en ella se la ve junto a Valeria Gastaldi, una de las integrantes de Bandana.

Virginia y Valeria, allá por el 2016.

La foto, que fue reposteada por Valeria, hizo sospechar a muchos que algo "estaban tramando". "¿Esto querrá decir que volverá Bandana? ¿Habrá un encuentro?", se preguntaba una fan. Sin embargo, por ahora no hay respuestas.