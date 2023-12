La ex novia de Canserbero se pronuncia sobre su muerte y desata la polémica en redes sociales

Leslie Vegas, ex novia de Tirone González, mejor conocido como Canserbero, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para darle un último adiós al cantante. “Hace 8 años o ya casi 9 años que ocurrió un cambio en mi vida y no fue porque lo quise o cualquier otra cosa, algo sumamente difícil de entender y de superar totalmente”.

Para la modelo y también médico cirujano oftalmólogo, el esclarecimiento y la confesión de la ex manáger que cuenta cómo orquestó el asesinato de Canserbero significa un cierre de capítulo en su vida. Ella mantuvo una relación con el rapero desde el año 2013 hasta 2015, año en que falleció en extrañas circunstancias el cantante un fatídico 20 de enero.

Leslie Vegas y Canserbero iniciaron su noviazgo en 2013.

“Solo sé y estoy muy segura que luché por la causa de Tirone, ni más ni menos lo hice solo por luchar por él, por limpiar su imagen y demostrar lo que realmente era Tirone, una persona intachable, sincero, amable, cariñoso y caballero”, asegura Leslie Vegas, ex novia de Canserbero.

Para Leslie Vegas fueron casi nueve años de una pesadilla y de un dolor muy grande, pues la muerte de Canserbero quedó en un limbo y sin esclarecer. “Lo que realmente quería era ser feliz, tener una familia, su banda, vivir, ser feliz y estar en amor. No se imaginan lo hermoso que era. Deseo paz para él, para sus hermanas, papá y amigos. Mucho amor, comprensión y vida. Haz lo correcto no lo fácil”, dijo.

Para Leslie Vegas se hizo justicia por Canserbero.

Sin embargo, muchos de los seguidores de Canserbero rechazan sus palabras y el agradecimiento que hizo al Gobierno de Venezuela por reflotar el caso del artista nueve años después. "No entiendo cómo no comprenden la magnitud de este tema. Yo no soy política ni me meto en esos temas, se agradece que se limpió su imagen y punto. Quién lo iba a hacer sino ellos?", dijo.