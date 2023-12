Selena Gomez marca las diferencias entre su nuevo novio y sus ex, Justin Bieber y The Weeknd

Selena Gomez blanqueó su relación a principios del mes de diciembre con el productor musical Benny Blanco. En su cuenta de Instagram publicó una imagen de ambos y sus seguidores no lo podían creer. Hasta el momento ella ha tenido que defender al músico de los ataques, pues considera que “ha sido lo mejor que le ha pasado”.

En una reciente entrevista para Vogue Japan, Selena Gomez destacó que su actual relación le proporciona espacios para discutir acerca de los sentimientos. “Es muy difícil encontrar a alguien que te escuche y se preocupe por ti, pero sé que cuando sucede es genial y quieres que sea sano”, dijo.

Selena Gomez confirmó su relación con Benny Blanco.

Selena Gomez se siente orgullosa de su relación con Benny Blanco de 35 años y lo ha calificado como “su todo absoluto” y de manera indirecta aseguró que “es mejor que cualquier otra persona con la que haya estado”, refiriéndose a sus ex Justin Bieber y The Weeknd.

Otro de los temas que tocó Selena Gomez en la entrevista tuvo que ver con la posibilidad de convertirse en madre. Para ella es un propósito fundamental en su vida, solo que por ahora no tiene intenciones de tener un hijo “a corto plazo". De momento, la cantante concentra sus energías en su nuevo trabajo discográfico.

Selena Gomez grita a los cuatro vientos su noviazgo con Benny Blanco.

La artista también confesó que estuvo muchos años sin hacer música porque “no tenía nada sobre qué escribir”. “Estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando”. Selena Gomez imprimió un tinte alegre en este trabajo discográfico y buscó la forma de hacer música pop con un mensaje significativo.