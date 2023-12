Polémica: Madonna se desquita en pleno concierto de un famoso presentador

La esencia de Madonna sigue intacta. A sus 65 años la cantante vuelve a generar polémica durante su actuación en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, como parte de su gira “Celebration Tour", cuando se percató de que el presentador de televisión Andy Cohen se encontraba en primera fila.

Y es que Madonna está cansada de las constantes críticas en su contra que ha hecho Andy Cohen sobre su físico y su carrera. Así que la cantante no dejó pasar la oportunidad de tenerlo al frente para arrojarle cerveza y decirle lo que tenía guardado en su cabeza.

Madonna, atrevida como siempre.

Madonna no dudó en hacerle comentarios subidos de tono al anfitrión del programa Watch What Happens Live, de la cadena NBC. “Qué suerte tengo, Andy… Si dices una cosa más mala sobre mí en tu programa, vas a meterte en muchos problemas”. Después le arrojó cerveza y se refirió a él como “pequeña reina problemática”.

Madonna, cara a cara con Andy Cohen.

Tras haber finalizado el concierto de Madonna, el presentador hizo lo suyo a través de su cuenta de Instagram para provocar a la cantante. Hizo un compilado de las veces que ha mencionado a la artista y escribió: “Soy fan de Madonna desde siempre así que es una emoción y un honor que la reina de los problemas me llame reina alborotadora, me inclino, además ve a ver la nueva gira, me dejó atónito, qué noche tan buena, no puedo esperar para regresar”.

Además, hasta el momento, Madonna no ha querido responderle a Andy Cohen para una entrevista. En distintas ocasiones el presentador ha confesado las ganas de tenerla en el programa y que tiene varias preguntas listas para la “chica material”, pero ella se ha negado.