Cuál fue el motivo por el que se le arruinó a Nicole Neumann la luna de miel

Estados Unidos fue el destino elegido por Nicole Neumann y Manu Urcera para festejar que sellaron su amor hace poco más de una semana. Luego de tantas polémicas en el medio, desde el conflicto con su hija mayor y su madre, los flamantes marido y mujer están disfrutando de unos días de puro amor y descanso.

La pareja, que está esperando a su primer hijo o hija, casi una semana en tierras norteamericanas y se los pudo ver deleitándose de una lujosa cena como así también de hermosos recorriendo lugares turísticos.

Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutan su luna de miel en Estados Unidos

Sin embargo, aunque Nicole Neumann y Manu Urcera pudieron gozar de las diversas atracciones de la ciudad costera, como los shoppings y restaurantes, habrían tenido algunos problemas a la hora de ir a la playa, según contó la modelo en sus redes sociales.

Es que en las últimas horas la modelo compartió un video en sus historias de Instagram donde mostró el mal tiempo que azotaba a la ciudad: “Viste cuando decís, ‘me voy a Miami, me vuelvo doradita, bronceadita, voy directo a la playa’. Bueno, no va a suceder. Olvídalo”, comentó con cierta ironía.

Al parecer el mal tiempo y los temporales no solo azotan a Buenos Aires, y otros puntos de nuestro país, sino que también están haciendo de las suyas en Estados Unidos, lo cual estaría empañando la tan esperada y lujosa luna de miel.

Además, Nicole Neumann se animó a salir al balcón del departamento en el que se está alojando junto a Manu Urcera y grabó la tormenta que había en la playa. “Sabemos que es ‘invierno’, pero jamás 5 días de viento y lluvia”, aclaró.

Manu Urcera y Nicole Neumann recorren las calles de Miami

Más allá de estos días de mucha lluvia y mal clima, los tortolitos no se quedaron quietos y disfrutaron de una cena romántica en Jaya at The Setai, un restaurante top ubicado en Miami Beach, como así también dieron un paseo por Villa Vizcaya.

En las fotos que compartieron en sus redes sociales se los pude ver muy enamorados y luciendo la pancita de Nicole Neumann, que poco a poco, va asomándose.