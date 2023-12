El increíble error del Conejo que confirmó el noviazgo con su bailarina

Lloró a mares. Intentó miles de maneras. Escribió infinidad de mails, le declaró su amor en público. El Conejo procuró todos los recursos a su alcance para reconquistar a Coti Romero y hasta se expuso de formas rayanas a la humillación delante de millones de espectadores en el Bailando.

El cordobés atentó contra su propio noviazgo, con esas pruebas de infidelidades, pero abrió su corazón de par en par, con una enorme valentía. Empero, la blonda se mantuvo firme y jamás dio el brazo a torcer. Ya han transcurrido algunos meses de esa ruptura mediatizada.

Ahora, Alexis Quiroga enfrenta rumores de un romance incipiente con la bailarina que lo acompaña en la pista de Marcelo Tinelli. En diversas ocasiones, ambos negaron rotundamente cualquier posibilidad de trascender su relación de lo profesional a lo sentimental.

Sin embargo, el Conejo cometió un furcio impresionante en su última aparición en el Bailando en la charla con el conductor y quedó al descubierto para corroborar que algo se cuece con Martina Peña. Un descuido de su subconsciente que lo expuso completamente.

En primera instancia, Alexis reconoció que piensa en su compañera y que hasta le extendió una invitación muy romántica. “El sábado estaba solo en casa y le mando un mensaje donde le pongo: ‘che ¿queres que salgamos esta noche?’”, narró el ex de Coti Romero.

Luego, el Cone explicó la negativa de Martina: "Me dijo que no porque dice que si salíamos la gente iba a pensar que estábamos juntos”. De esa manera, Peña saltó y aclaró: “¿Por qué le dije que no? Porque la noche anterior habíamos salido con Kennys, Romina, y yo le dije que vaya. Lo invité, él llegó estuvo ahí toda la noche y desapareció. No se fue con otra persona pero se fue a su casa y me él me iba a llevar".

El Conejo se mandó al frente solo y confirmó el romance con su bailarina.

Así se produjo la revelación de Quiroga, el yerro involuntario que iluminó el lazo secreto con su bailarina. “Yo tenía un amigo de Córdoba que dormía conmigo y me fui a mi casa porque se tenía que tomar el avión en poquitas horas. Y ella se fue con todos caminando, pensé que se iba con ellos. Sino la hubiera llevado a casa, ¿Cómo que no?”, expresó.

El ex Gran Hermano entendió que se había equivocado y trató de disimular y reaccionó rápido con una justificación extraña: "A tu casa, perdón". Esa frase activó una espontánea burla de todos los presentes en la pista, que detectaron la confesión de parte del Conejo.