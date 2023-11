El video de Coti Romero ensayando para el baile del caño

Si bien en las últimas semanas fue noticia por protagonizar varias polémicas y algunos escándalos, Coti Romero sigue enfocada en avanzar en el Bailando 2023. Por eso, ya está preparando el baile del caño.



La ex Gran Hermano compartió videos en su cuenta de Instagram en los que se la ve a puro ensayo junto a su bailarín y a su coach, dándolo todo para llegar de la mejor al momento de salir a la pista.



Desde su estadía en la casa de Gran Hermano se podía adivinar que Coti Romero tenía todas las condiciones para ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Es por eso que su irrupción en el Bailando 2023 no sorprende.



Como una de las grandes jugadoras de la última edición del reality show de Telefe, la correntina supo hacerse un lugar mediático apenas salió de la casa y, si bien constantemente está envuelta en polémicas, ya comienza a moverse como pez en el agua en el ambiente.



En ese contexto, su participación en el Bailando 2023 no pasa inadvertida, ya sea por sus sorprendentes performances en la pista del reality de baile de Marcelo Tinelli como también por las polémicas.

Coti Romero sorprendió con su ensayo para el baile del caño.

Atrás parece haber quedado su historia con Alexis “El Conejo” Quiroga, con quien tuvo un romance ya desde la casa de Gran Hermano pero que terminó de manera conflictiva por una infidelidad del cordobés.



Sin embargo, esa situación pareció no afectarle demasiado a Coti Romero, quien sigue enfocada en construir su camino en el mundo del espectáculo y en el medio artístico, más precisamente.