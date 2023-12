El fuerte detalle que encontró Marcelo Tinelli en el chat del Conejo con su bailarina

Este viernes por la noche Alexis 'El Conejo' Quiroga volvió a la pista del Bailando 2023 y tuvo una curiosa previa junto a Marcelo Tinelli. Desde hace semanas se viene rumoreando que el cordobés tiene una relación con Martu Peña, su bailarina, y en una misteriosa jugada el conductor del show le revisó el celular al participante para toparse con un revelador detalle. ¿Qué pasó?

Históricamente, el Bailando se ha convertido en un reality en el que pasa de todo. Más allá de la competencia que se genera con las performances dentro de la pista, hay mucha más tela para cortar en los pasillos del canal y fuera de las cámaras. Parejas que se han formado, otras que se separaron, escándalos y más.

En el caso del Conejo, justo cuando comenzó la presente temporada del programa se separó de Coty Romero, a quien conoció el año pasado en Gran Hermano. El detonante de la ruptura tuvo que ver con las reiteradas infidelidades de él.

Desde entonces, tanto el cordobés como la correntina protagonizaron durísimos cruces en vivo. Él se mostró arrepentido e intentó reconquistarla, incluso rozando algunas actitudes polémicas (se lo acusó de acoso de hecho). Sin embargo, ya parece haber dado vuelta de página.

Lo que ocurre es que, en simultáneo con su separación de Coty, los rumores de que el participante estaría comenzando un romance con su bailarina Martu Peña se han hecho cada vez más fuertes. Ellos lo desmienten, pero la química que hay es innegable y en los pasillos del show aseguran que están juntos.

Anoche en la pista, Marcelo Tinelli se atrevió a pedirle el teléfono al Conejo para revisar sus conversaciones de Whatsapp luego de que el participante le dijera que esa es su vía más frecuente de comunicación con su compañera de programa.

El Conejo sigue sumergiéndose en rumores de romance con Martu Peña, su bailarina.

Si bien el cordobés se negó reiteradas veces a darle su teléfono, finalmente el dispositivo llegó a las manos del conductor. Fue entonces cuando el empresario encontró con un extraño detalle: todas las conversaciones con su bailarina estaban borradas. ¡Raro!

Aún así, Marcelo Tinelli continuó buscando pero habría llegado a un chat muy comprometedor ya que cuando estaba a punto de abrirlo el participante le arrebató el celular en un microsegundo. "Casi me arranca el dedo, había visto justo algo arriba y me lo sacó. Me dolió", dijo el conductor. El Conejo y su bailarina están cada vez más cerca.

"Tengo conversaciones con mis amigos que no puedo mostrar por eso", se justificó el Conejo, avergonzado. "Pasamos tiempo juntos", dijo por su parte Martu Peña, cada vez más sonriente y suelta. ¿Romance confirmado o cuánto más esperarán para confirmar lo que parece evidente?