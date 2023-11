El horrible insulto de Conejo Quiroga a Marcelo Tinelli que generó polémica: “Ese…”

Luego de su participación en Gran Hermano, el Conejo Quiroga decidió insertarse en los medios y no perder su vigencia frente a las cámaras, ya que con su participación en el reality las puertas en el ambiente se le abrieron para ser reconocido y se ilusiona con no perder esta oportunidad.

Si bien, su carrera profesional aún no se encuentra definida, el cordobés trata de dar lo mejor de sí, en cada performance del Bailando junto a su bailarina Martina Peña. Demostrando en cada gala que su deseo es poder llegar a la final del certamen.

Por otra parte, el Conejo Quiroga tuvo una polémica separación con Coty Romero que provocó un estallido mediático. Entre declaraciones cruzadas, fue acusado por la correntina de ser infiel. En este sentido, la exposición de la vida privada del ex GH adquirió gran relevancia y las previas del certamen se direccionan siempre en ese tema.

Al parecer, Alexis se cansó de esta situación y le hizo una especial petición a sus fanáticos. En medio de una de las transmisiones de streaming que realiza, con el fin de interactuar con sus seguidores, el Cone le suplicó al público que no nombren más a la correntina, ya que la ruptura no se dio en buenos términos.

De esta forma, pretende limpiar su imagen y poder armar su camino lejos de Coty. Una manera de desprenderse de aquel vínculo amoroso que no prosperó y poder demostrar su talento, sin tener que hablar de la correntina en cada interacción pública.

Por otra parte, recientemente, el cordobés se centró en el ojo de la controversia al lanzar un lapidario comentario sobre Marcelo Tinelli. Durante uno de sus vivos, el Conejo Quiroga se relajó y exteriorizó su cruda opinión sobre el conductor.

‘’Ese culiado no va a venir’’, se lo escucha decir a Alexis refiriéndose de manera despectiva hacia el presentador del Bailando. Lejos de retractarse, el cordobés redobló la apuesta y deslizó: ‘’Es un chupa pija’’. Frente a estas explosivas declaraciones, el ex participante de Gran Hermano percibe el grave error que cometió y trató de remediar sus dichos. ‘’Es buen conductor, pero no va a venir’’, cerró el ex de Coty.