Escandalosa noche en el Bailando: Coti acusó al Conejo de acosarla y…

Cada vez que se cruzan en la pista de Bailando 2023, Coti Romero y Alexis 'El Conejo' Quiroga suman un nuevo capítulo a su historia de encuentros y desencuentros. Los ex Gran Hermano se separaron hace un tiempo en medio de turbulentas infidelidades por parte del cordobés y desde entonces no se dan tregua.

Pero ahora la historia parece haber subido de nivel. Y es que, en una historia que constantemente luce repetitiva, Coti Romero no dudó en volver a encarar a su ex por el constante asedio que recibe de su parte, advirtiendo el polémico clima que vive con él detrás de escena.

Este viernes por la noche, en una nueva emisión del Bailando 2023, la expareja vivió de todo: un beso entre El Conejo y su bailarina Martina Peña -con quien dicen que está saliendo-, llantos, reproches, excusas y un pedido de disculpas.

¿Qué fue lo que pasó? Cuando el cordobés se presentó en la pista para realizar su performance, tras la bachata y cerrar su baile con un apasionado beso con su bailarina, la correntina disparó contra su ex por seguir mandándole mails -está bloqueado en todas las redes sociales- en los cuales les declara su amor.

“Le mandé un mail ayer deseándole suerte, porque pensé que bailaba, y le dije que la amo y la extraño”, admitió él. Esto desató la furia de la correntina, que le recriminó la actitud que tuvo de seguir persiguiéndola para expresarle sus sentimientos.

“A mí me hace muy mal él. Te hacés el buenito adelante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos, Alexis. Estoy cansada y no sé cómo decírtelo: te lo dije en la tele, te lo dije en privado, te lo dijo mi mamá. Te voy a mandar una carta documento”, disparó Coti Romero.

Coti Romero y Alexis 'Conejo' Quiroga protagonizaron un nuevo cruce.

A partir de ese momento, el semblante de la joven cambió por completo y comenzaron a aparecer las primeras lágrimas, sobre todo después de que él volviera a decir que todavía la amaba. La correntina entró en un colapso, víctima de un fuerte ataque de ansiedad y llanto.

Esto alteró la dinámica del programa, Pampita se preocupó y Cris Vanadía -el conductor del streaming- fue relatando lo que ocurría en la cabina con Coti Romero agachada llorando en medio de su crisis. Coti Romero, Alexis Conejo Quiroga y Martina Peña.

Luego la oriunda de Caa Catí resaltó: “No está bueno que si vos le pedís a la otra persona que la corte, la siga, porque para mí no es fácil tampoco. Me parece una falta de respeto. No es acoso, porque eso es un montón, pero roza”.