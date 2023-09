Acusaron a Coti Romero de hacerle un trabajo negro al Conejo para que le vaya mal en el Bailando

Sin duda, los ex Gran Hermano Coti Romero y El Conejo Quiroga se convirtieron rápidamente en grandes protagonistas del Bailando 2023, en la primera edición en la que el reality de Marcelo Tinelli sale por la pantalla de América.



Si bien tuvieron un fogoso romance en la casa más famosa del país, el cual mantuvieron un tiempo cuando salieron, la correntina y el cordobés terminaron su relación y las cosas no quedaron del todo bien.



Sucede que Coti Romero descubrió que El Conejo Quiroga le había sido infiel. Incluso, se conocieron las imágenes del cordobés a los besos con una joven en un boliche porteño, lo que fue lapidario para la relación y las posibilidades de reconciliación.



Esta semana, El Conejo Quiroga tuvo una gran performance en el raggaetón, aunque con un error en el último truco. Esa falla le costó la crítica de Ángel de Brito y Marcelo Polino, que apuntaron contra la coach.



En ese momento, desde el streaming, Cris Vanadía tiró la bomba en la pista del Bailando 2023. “Marce, creo que encontramos qué pasó en ese truco final acá en el streaming”, comentó, para luego dar detalles de una charla que tuvo con Coti Romero, quien prefirió no ir esa noche al programa para no cruzarse a su ex novio.

Aseguran que Coti Romero le hizo un trabajo al Conejo Quiroga para que le vaya mal en el Bailando 2023. Foto: captura de TV.



“¿Te acordás de la época del Mundial que metíamos en el freezer los nombres de los jugadores que jugaban contra la Argentina?”, comentó el periodista, dándole paso a Cande Ruggeri para que contara la verdad.



“Antes de que arrancar el programa hablamos con Coti y nos mostró su heladera. Sacó un gato de adentro de la heladera”, reveló la hija de Oscar Ruggeri. “Sacó un gato de verdad. Se vio acá en el streaming y dijo: ‘Ya lo van a entender’”, agregó Cris Vanadía.