Andrea Rincón confesó que tuvo un amante todo un año y contó cómo lo metía en su casa a escondidas

Andrea Rincón es una de las figuras mediáticas que se caracteriza por ser protagonista de polémicas. La artista se destaca por su sinceridad y naturalidad, que muchas veces, la colocan en el centro de la tormenta.

La actriz suele mostrarse sin filtro al momento de hablar de su vida. En esta ocasión, Andrea Rincón causó revuelo al reconocer, en una entrevista, que en una época de su vida se dejó llevar por la tentación de la infidelidad y tuvo un amante.

La morocha no se mostró orgullosa de su accionar de aquel momento, incluso admitió sentirse avergonzada por aquella experiencia. Sin embargo, utilizó este ejemplo para explicar lo que no es correcto hacer cuando se establece un vínculo monogámico.

En este contexto, Andrea Rincón abrió su corazón y sin tapujos habló sobre el error que cometió en el pasado. "Esa persona que en ese momento era mi pierna, mi mejor amigo, mi todo… Hay que ser muy conc... para hacer lo que yo hice", exteriorizó la actriz.

Con intenciones de profundizar en su relato, en el streaming Blender, la artista continuó: "Yo convivía con él y voy a decir lo que hacía, aunque me dé mucha vergüenza. El tipo se iba a laburar, y era 'a las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego'".

"Se iba a laburar y yo le abría la puertita a mi amante. Tuve un amante un año entero. El tipo (su pareja) se iba y llegaba el otro (su amante). En la misma cama donde yo hacía el amor con él estaba con el otro pibe", manifestó la modelo.

Para concluir, Andrea Rincón recapacitó sobre la situación y a modo de consejo expresó: "Entonces, digo, hay algo donde no es que engañás a la otra persona. No, loco, traicionás a tu pierna, a tu compañero de vida. Y ahí hay algo que sí es de moral, que tiene que ver con los valores y principios de una persona. Hay cosas que no se hacen".