Andrea Rincón confesó que atravesó un exorcismo: "Gritaba con una voz que..."

En un impactante relato paranormal, Andrea Rincón confesó que alguna vez atravesó un exorcismo, experiencia que le hizo dar un giro drástico a su vida y que hoy recuerda con mucha conmoción.



En su visita a PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, la actriz contó los detalles de la impactante historia: primero, contó cuáles fueron los síntomas que la inquietaron; luego, cómo fue el procedimiento.



“No podía dormir porque me despertaba. Lo voy a decir aunque parezca loca, con calaveras asfixiándome. Hasta que vino una amiga que era evangelista, que yo no la veía hacía un montón. Me cuenta que el pastor sanaba gente y dije: ‘Sí, esto es lo que necesito’”, comenzó contando Andrea Rincón.



“Me pusieron una mano en la espalda para ‘liberarme de los demonios en el nombre de Jesús’. Cuando me dijeron ‘respirá’, se me trabaron los brazos al costado del cuerpo, se me dieron vuelta los ojos, caí al piso y empecé a convulsionar”, agregó la actriz.



“Dicen que yo gritaba con una voz que no era la mía, hasta que volví en mí y las empecé a empujar. Decía: ‘¿Qué me hicieron?’. Hasta que me abrazaron y me dijeron: ‘Ya está, ya se fue’”, continuó Andrea Rincón.

Andrea Rincón confesó que atravesó un exorcismo. Foto: captura de TV.



Según contó la actriz, a partir de ese momento comenzó un nuevo camino en su vida, empezó a leer la Biblia y a asistir a la Iglesia. “Las primeras liberaciones tenían que ver con soltar muchas angustias pasadas. Es una sanción”, reveló Andrea Rincón.



“Vengo haciendo un proceso muy grande. Me siento mucho más liviana. Tengo hasta otra mirada. Hay algo que empezó a salir. Después de esto viene el bautismo. Cuando voy a ver a un hombre que hizo mucha liberación, me dijo: ‘Hay un frente que tenés abierto’. Dije: ‘Bueno, por ahí me falta bautizarme’. Y me bauticé”, concluyó.