Belén Francese pidió la expulsión de Andrea Rincón de la TV: “Fuera gente…”

Pasaron varios días desde que que se emitió la polémica pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese que se desarrolló en los estudios de PH Podemos hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la cual tuvo su importante repercusión en los medios nacionales.

Tal es así que Andrea Rincón contó en LAM sobre cómo le afecta la discusión: “En otro momento me iba, me la pegaba, enterraba la cabeza en un plato, me cortaba los brazos y no quiero. No me quiero autoflagelar por alguien que me está haciendo daño”.

Continúa la picante pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón

“Quiero aprender a hablar y poner en palabras lo que me pasa. Quiero poder comunicarme”, agregó y reafirmó las ganas que tiene de poder afrontar sus problemas de una forma distinta a la de hace varios años atrás. Cabe recordar que hace pocas semanas, la actriz y ex vedette se bautizó en una ceremonia muy emotiva en la cual se entregó por completo a Dios.

Sin embargo, la vida la sigue poniendo a prueba ya que con este escándalo le tocó poner lo aprendido sobre la mesa y mantener la calma, hasta donde la situación se lo permita, para continuar con esta nueva elección de vida.

Si bien pasaron unos cuántos días desde el hecho, cuando parecía que ambas protagonistas habían dado su defensa y la paz estaba entre ellas, volvió a aparecer una bomba que hará estallar todo nuevamente. Es que Belén Francese disparó, en una historia de Instagram, una picante frase que todo indicaría que está dirigida a Andrea Rincón.

“¡Feliz día, mamitas! Las amo. A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda!”, lanzó provocadora.

Belén Francese lanzó una bomba contra Andrea Rincón

“¡Vibras oscuras, LEJOS! ¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza por una Argentina mejor. Viva el Amor”, concluyó picante.

Lo cierto es que un día antes, Andrea Rincón publicó una foto cuyo copy era: "Cuando ustedes digan 'sí', que sea realmente sí; y cuando digan 'no', que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Mateo 5:37 'La Biblia'. 'NO a la MENTIRA'". La polémica continuará.