Andy Kusnetzoff habló en LAM sobre la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese: "Ese momento fue..."

La semana pasada se conoció que, en medio de la grabación del programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar, Belén Francese y Andrea Rincón protagonizaron un escándalo por una historia que recordó Francese sobre una fiesta de Moria Casán donde Rincón le habría "tirado onda", según Belén. Andrea negó los comentarios de la modelo.

El sábado llegó y los televidentes vieron la pelea de la que se habló toda la semana. Días antes comenzó a circular un fragmento del tenso momento en el programa.

Belén Francese pasó al punto de encuentro para contar un recuerdo con Andrea Rincón. Créditos: captura de pantalla Youtube PH, Podemos Hablar.

Este lunes, un móvil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) habló con Andy Kusnetzoff sobre el tema y el conductor dio su opinión sobre el cruce entre las mediáticas. "La verdad que fue una situación bastante tensa. PH no es un programa que tengamos que cortar la grabación en algún momento, no es el espíritu del programa. Si bien, seguramente, varios productores que lo hacen deben estar como 'uy, qué bueno el quilombo', a mí no me sirve", comenzó diciendo el periodista.

Y agregó: "Me gustan las discusiones, si se arma una tensión me gusta, pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no es el espíritu del programa".

Mirá lo que dijo Andy Kusnetzoff sobre la polémica de Andrea Rincón y Belén Francese

El comunicador también brindó detalles de lo que sucedió en el estudio de Telefe: "Hablamos y después seguimos grabando. Y bueno, en la edición, obviamente, no se ve todo eso, pero terminó bien y después siguió como si nada". Además, Andy comentó que no sabe cómo se filtró el fragmento del video de la entrevista y reconoció que "fue un momento intenso" y que "no había pasado nunca en el programa".