El invitado especial al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego de lo que fue la unión civil en la Patagonia, Nicole Neumann y Manu Urcera comienzan a definir detalles de lo que será la súper fiesta que realizarán en una quinta en Exaltación de la Cruz.



En ese sentido, comienzan a conocerse confirmaciones sobre los invitados, algo que, desde el primer día de organización, prometía polémicas, ya que la interna familia trasciende generaciones en el caso de la modelo.

Nicole Neumann y Manu Urcera.



En las últimas horas, en Intrusos, se conoció que estará presente el padre de Nicole Neuman, Bernd Unter Unteruberbacher. “Llegó a la Argentina para la felicidad de Nicole”, comentó Laura Ubfal.



Asimismo, la panelista del programa que conduce Flor de la V en América confirmó que Clara Unteruberbacher, la hermana de 22 años de la modelo, también dirá presente en el día tan especial.



Por otra parte, Laura Ubfal hizo diferencia al referirse a la madre de Nicole Neumann, ya que confirmaron que no estará presente en el casamiento. “Ahora Nicole con su madre no tiene relación, no está invitada al casamiento, pero tiene relación con su papá y él sí está invitado”, explicó.

El posteo familiar de Nicole Neumann.



No obstante, Geraldine Neumann sí formará parte de la reunión familiar para celebrar la boda. “Hubo una reunión donde estuvieron Geraldine Neumann con Jorge Otamendi y Nicole con Manu Urcera”, contó.



Por último, Marcela Tauro reveló el nombre de un invitado más que especial y que nadie se esperaba: el Pelado Guillermo López estará presente en el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera, que se celebrará en Exaltación de la Cruz.