Sabrina Carballo reveló por qué quiere encontrarse con Jésica Cirio a un año del polémico video

En un vivo de Instagram, en el interior de su casa, con una copa de vino en la mano, Sabrina Carballo soltó una declaración muy fuerte de Jésica Cirio. Ese fragmento, que ocurrió hace casi un año atrás, desató una oleada de secuelas, algunas graves.

La ex esposa de Martín Insaurralde estalló de bronca por esa definición de “la chanchita de los Muppets”. A tal punto que la modelo le dio instrucciones a su cuerpo de abogados, que encabezaba Fernando Burlando, para iniciar acciones legales contra la ex El hotel de los famosos.

Una situación espinosa, tensa, llena de ribetes. El tiempo ha transcurrido, Sabrina procuró poner paños fríos y deslizó que le pidió disculpas por sus dichos, aunque nunca pudo entablar una conversación privada, directa y mano a mano con la conductora de La peña de morfi.

Ahora, Carballo volvió a hablar del tema, a iluminar todo ese conflicto, esa maraña de acusaciones, de repercusiones filosas y adversas. En primera instancia, la blonda se refirió al escándalo de Martín Insaurralde y opinó: “No deja de ser un político y lo que es del pueblo tiene que quedar en el pueblo, uno no tiene por qué meterse en la vida privada de nadie, todo es extraño, lo importante es que se haga Justicia”.

A la hora de referirse específicamente a Jésica, Sabrina explicó el deseo que late en su interior, en una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live, y admitió: “En algún momento seguramente voy a tener la posibilidad de cruzármela”. De ese modo, reconoció que anhela aclarar todo con la modelo.

Sabrina sostuvo que quiere cruzarse con Jésica.

También ahondó en la ausencia de un contacto con Cirio en todo este tiempo y justificó el accionar de la blonda, ya que exteriorizó: “Era lógico que Jésica no me escriba, yo en su momento me disculpé por hablar así, yo no estaba hablando de ella”.