Sabrina Carballo reveló por qué casi no acepta la propuesta de casamiento de su novio

En las paradojas del destino, del amor al odio puede haber un paso y, en este caso, también puede ser exiguo el margen entre separarse y recibir una propuesta de casamiento. Así fue como Sabrina Carballo detalló la singular propuesta en medio de una crisis amorosa.

La ex participante de El Hotel de Los Famosos pasó por el estudio de Socios del Espectáculo para hablar con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre su presente sentimental y no dejó pasar una peculiar anécdota.

La ex pareja de Maximiliano “Chanchi” Estévez es la actual novia del ex jugador Damián Potenza, con quien decidieron dar un paso hacia adelante, pero con una particularidad: "Hablamos de casarnos, si, y de hecho él me ofreció casamiento pero fue raro, medio en un momento de discusión".

"Bueno lo voy a contar, ya fue. Él tenía todo organizado con un amigo mío que era cómplice y fuimos a comer a un lugar re lindo, hermoso, todo muy planeado", comenzó relatando Sabrina sobre un episodio que tuvo un desenlace inesperado.

La situación se tornó algo incómoda, según las palabras de la propia protagonista: "Cuando estábamos yendo para allá discutimos y yo dije 'hasta acá llegué'. Él mientras hablaba con mi amigo que, pobre, no sabía qué hacer".

La actriz, que conoció a Damián Potenta por medio de Jorge "Carna" Crivelli quien ofició de celestino, aseguró que los problemas de la pareja radicaban principalmente en cuestiones de la cotidianidad: "Y, digamos que la convivencia fue bastante heavy".

Continuando con el relato de aquella noche, Sabrina detalló: "Todo siguió al final, comimos y hubo propuesta con anillo y todo, pero no se, estábamos como raros. Igual le dije que sí, que se yo. Comimos rico, el lugar estaba lindo, me daba cosa decir que no".

Finalmente la crisis entre Sabrina Carballo y Damian Potenta parece formar parte del pasado. Hoy la feliz pareja atraviesa momentos de paz, marcados por el embarazo que la propia actriz reveló y una propuesta que puede terminar con un "sí" en el altar.