El exdueño de Los Penitentes cargó contra la licitación y criticó la gestión de Cornejo

"La expropiación se produjo en 2018, la hizo Cornejo con motivo de utilidad pública y de urgencia, con un montón de falacias que lo llevaron con una mayoría en la Legislatura. Fue un trámite. Después expropiaron mal, porque faltaron polígonos. Entre ellos la peatonal, que es uno de los lugares clave para la operación del centro de esquí. Se lo dan a Los Puquios, les entregan nuestros elementos, nos usurpan. Luego lo abandonaron, porque no resultó, nos robaron un montón de cosas. No digo que sea la gente de Los Puquios específicamente, pero ya va a ser el octavo año abandonado. El año pasado se le dieron a la gente de Mapsa, gente que maneja tirolesas y no tiene la expertise, ni mucho menos, para manejar un cerro de esa magnitud. Son ocho años de abandono en los que perdimos todos los mendocinos", comenzó repasando.

"Penitentes no puede ser concesionado", aseguró Emilio López Frugoni Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

De hecho, reclamó que si se tratase de una gran inversión la que el Ejecutivo de la provincia logra captar a través de la licitación se explica el procedimiento y se logra pagar lo que corresponde por la expropiación. Sin embargo, advirtió que no sucedió eso y se mostró insatisfecho por el monto que abonó en su momento el Gobierno provincial. "No han pagado nada, es un precio vil, no se hacen ni los obradores para hacer semejante ciudad que se hizo ahí", sentenció.

En ese sentido, agregó que el reclamo está judicializado. Se debe establecer ahora una comisión valuadora, porque en su momento los privados que eran dueños de Los Penitentes presentaron una valuación hecha por profesionales, a cargo de la arquitecta Mirta Almenara. El Gobierno duda de los montos de esta valuación.

Dudas sobre el proceso de licitación de Los Penitentes

Emilio López Frugoni, exdueño de Los Penitentes, también se refirió al proceso licitatorio que, según él, tuvo serias irregularidades que lo llevaron a plantear una impugnación, la cual aún no ha sido definida por la Justicia. "Está lleno de irregularidades. Por ejemplo, a la escribana no le funcionaba la computadora y no tenía como mostrar las cosas mínimas, como las aclaraciones, planteo de objeciones, ni incidencias durante el acto. Violando así el deber de documentación planteado en el artículo 12 de la ley 19.549 y artículo 3 del Código de Ética Notarial. Faltas técnicas graves".

Pérdidas de la provincia

López Frugoni también se refirió al monto aproximado que habría perdido la provincia por la inactividad, anunciando que está llevando a cabo un estudio hecho por una fundación, mediante el cual se pretende determinar cuánto perdió la provincia en términos de ingresos. También en términos de imagen "porque hay una cuestión de servicios, hostería, restaurantes, médicos, baños, etc. Ahora si van a alta montaña es un caos", señaló.

Según el empresario, el lucro cesante es "enorme" porque se perdió "una fuente de trabajo, un lugar para atraer turismo, un lugar que indirectamente hacía una función social, por dar trabajo, ayudar a los pobladores, dar servicio a ambulancia. Cuando había una avalancha nosotros muchas veces le dábamos protección y alojamiento, aunque tuvieran que dormir en el piso de la hostería. Nada de eso es valorado. La brutalidad e impunidad con que se hizo esto, y lo quieren tapar. No nos diferencia de ninguna provincia feudal".

Entonces, por qué se expropió Los Penitentes

Sobre los argumentos que aparentemente dispuso el Gobierno de la provincia, Emilio López Frugoni relató: "Empezaron a decir que no hacíamos mantenimiento, lo que falso. Tengo todo documentado los mantenimientos, hasta las testimoniales de los empleados. ¿Cómo no vas a hacer mantenimiento? Se te puede cae una aerosilla, como le pudo pasar a Mapsa el año pasado, que podría haber habido un accidente perfectamente después de ocho años sin funcionar".

Otro de los argumentos que, según el entrevistado, esgrimió el gobernador Alfredo Cornejo es que la empresa no hacía la inversión correspondiente, por ejemplo, con las máquinas de nieve. "Que no opine si no sabe -respondió-. Él sabe muy bien para qué lo quería. Era algo que estaba funcionando, que era de privados. Fue contrasentido de lo que necesita la provincia. Él va a decir todo lo que quiera, pero la única cosa es lo que está ahí, roto, abandonado, mal licitado, vandalizado".

"Que Cornejo diga lo que quiera. Yo lo invito hasta a debatir personalmente. ¿Para qué querías esto? ¿Cuál era el plan? Se perdió todo. Ahora no sé cuánto hay que ponerle a Penitentes para reactivarlo. Pero ninguna de estas tres empresas está en capacidad ni de administrarlo, ni de hacer las inversiones que hacen falta para que vuelva a ser lo que fue", cerró.