El exdueño de Penitentes criticó la expropiación y denunció irregularidades

El Gobierno de Mendoza decretó la expropiación urgente del centro de esquí Los Penitentes e inició un proceso de licitación para otorgar una nueva concesión del complejo, que podría extenderse hasta 50 años. Según Emilio López Frugoni, expropietario del predio, esta medida se enmarca en un litigio judicial que lleva años y que -a su juicio- ha sido manejado de manera irregular por las autoridades provinciales.

"Nos lo quitan en 2018. Nos sacan primero la concesión que teníamos derecho a 35 años más y después nos expropian, pero nos expropian mal", afirmó López Frugoni en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM. El empresario destacó que su familia había invertido en el complejo durante décadas, construyendo infraestructura y generando empleo, sin recibir apoyo alguno del Estado. "Mi padre hizo toda la obra, pagó todo lo que había, la provincia nunca puso un centavo, ni una ayuda, ni un crédito, ni una subvención, nada", señaló.

El decreto de expropiación ordena a la Fiscalía de Estado ejecutar judicialmente la toma de posesión del predio, con un pago inicial de 38 millones de pesos, equivalente al avalúo fiscal más un 30%. Sin embargo, López Frugoni cuestionó esta cifra, argumentando que es insuficiente. "Uno no puede armar ni el obrador de las obras que hay arriba con 38 millones de pesos", afirmó. Además, criticó la gestión del Gobierno provincial, acusándolo de desinformar y de entregar el complejo a "amigos" en condiciones desventajosas para los mendocinos.

"Durante 7 años expropian de urgencia para abandonarlo, dárselo a los amigos y dar un servicio pésimo", denunció. López Frugoni también rechazó las afirmaciones oficiales acerca de que el complejo estaba en desuso y deteriorado antes de la expropiación.

"La temporada 2016 estaba todo en perfecto funcionamiento, estábamos creciendo, estábamos en una etapa de viento a favor", aseguró, y detalló las inversiones realizadas, como la construcción de la Cabaña Patagonia y la renovación de la hostería.

El expropietario también se refirió al impacto negativo que la expropiación ha tenido en la región. "Dejaron gente sin trabajo, la zona decayó, la montaña decayó, porque Penitentes tenía un efecto que, como todo lugar emisor y receptor turístico, tiene generación de trabajo directa e indirecta, economía funcionando", explicó. Además, lamentó el estado actual del complejo, que describió como un "pueblo fantasma".

López Frugoni aseguró que su familia ha presentado una demanda judicial para reclamar una indemnización justa por la expropiación, aunque reconoció que el proceso es complejo. "Estamos muy avanzados judicialmente, y lo que sí tenemos son elementos muy contundentes", afirmó. Sin embargo, criticó la falta de transparencia y la aparente intención del Gobierno de beneficiar a intereses particulares. "El plan es como, a ver, si usted me pregunta, mi opinión personal es, me quiero quedar con Penitentes, me gusta Penitentes, y bueno, ¿qué tengo? Y tengo la mayoría de la legislatura, tengo parte del poder judicial a mi favor", ironizó.