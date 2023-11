La incómoda pregunta a Brenda Asnicar sobre si prefiere a Lali Espósito o Tini Stoessel: ¿A quién eligió?

Una decisión compleja, de resolución absolutamente incómoda, principalmente por la magnitud de ambas estrellas y por su lazo personal. Brenda Asnicar vivió el tenso momento de elegir entre las enormes Lali Espósito y Tini Stoessel como artistas musicales.

La ex Patito Feo visitó el piso de Noche al Dente, el ciclo que conduce todas las noches Fernando Dente por América TV, y redondeó una velada muy estimulante, con diversos momentos delante del micrófono para compartir su arte con las melodías.

Además, Brenda ahondó en instancias de su vida, como recordar el divorcio de su esposo colombiano y hasta la vez que una especialista la comunicó con un ángel, que resultó ser su bisabuela, quien la estimuló a lanzarse con seguridad y convicción a la carrera musical.

Justamente, en ese sillón mullido del programa, Ascinar recibió una pregunta filosa, que la puso entre la espada y la pared y la obligó a pensar en con quien la une más afinidad o respeto o incluso gusto en cuanto al desenvolvimiento en el escenario. “¿Tini o Lali?”, disparó Fernando.

Al escuchar esa idea, la actriz reaccionó inmediatamente para anular cualquier tipo de rivalidad o para no dejar a ninguna de las dos estrellas afuera y exclamó con total seguridad lo que piensa de manera espontánea: “Ay no, me re mataste con esa porque me encantan las dos”.

Brenda eligió entre Tini o Lali.

Y luego argumentó su postura con una narración del vínculo que profesa con las cantantes: “A Tini la conozco hace mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Y a Lali también, empezamos como muy juntas”. Una descripción de la confianza que late con ellas.

Y para culminar, Brenda valoró el calibre de Espósito y Stoessel: “Me gustan porque se diferencian mucho musicalmente, sus voces son muy distintas. Amo que las mujeres están tomando el poder que se merecen en la música, a nivel exportación también. Felicitaciones chicas”.