Los detalles de la inesperada amistad entre Brenda Asnicar y Charly Garcia

En su visita a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente en la pantalla de América, Brenda Asnicar sorprendió al revelar detalles completamente desconocidos de su amistad con nada menos que Charly García.



“Para mí, Charly fue una gran bendición. Lo conocí por mi amiga Mecha, que es su pareja, que un día vino mientras yo estaba grabando y me dijo que él tenía que escuchar mi canción”, contó la joven cantante.

Brenda Asnicar y Charly García. Foto: @basnicar.



Fue Mercedes Iñigo, la actual pareja de Charly García, quien no sólo los presentó, sino que le obsequió a Brenda Asnicar el enorme y envidiable privilegio de cantar una canción con el legendario músico.



“Charly quiere tocar, me dijo. Y yo caso me muero de la emoción. Cuando vino cantamos ‘Pasajera en trance’ y fue alucinante. Cuando estoy muy triste, a veces hablo con él y me hace bien, porque dice que haga mucha música. Gracias a él estoy desarrollando mi segundo disco, que sale a fin de año”, recordó Brenda Asnicar.



“La magia de que viniera al estudio fue una gran lección. La experiencia fue como si hubiera ido a estudiar Producción Musical o un taller intensivo en un conservatorio. Cuando estás con él, entendés todo”, agregó la joven cantante.

Brenda Asnicar y Charly García. Foto: @basnicar.



Asimismo, Brenda Asnicar reveló cómo fue la última vez que se vio con Charly García: fue en la casa que el cantante comparte con Mercedes Iñigo, la gran amiga de la actriz que llegó a la fama en Patito Feo.



“Le gusta mucho ver cine antiguo. Mi último encuentro con él fue increíble. Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix en continuado. Siempre con Charly todo es sobre música”, cerró la cantante.