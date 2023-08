Con un atuendo total black presumiendo su esbelta figura, Brenda Asnicar cerró una pequeña parte de su 'Bandida Tour'

Brenda Asnicar viene haciendo un marcado y sorprendente paso a nivel internacional, la cantante e intérprete de Cumbia Ninja y Patito Feo, entre tantas otras, aceptó enfrentar nuevos desafíos de cara a su carrera cómo solista y de la que contó con una larga gira por varias ciudades de Italia. Así fue cómo por medio de Instagram agradeció una vez más por todo el cariño que le han brindado en ese tiempo.

Backstage + show.

"Wow no tengo palabras para describir lo hermoso que fue este tour, el amor que recibí, las experiencias inolvidables, el renacimiento de un alma que junto a ustedes tiene la misión de ser feliz y recorrer el mundo recolectando alegrias y buenas experiencias...", reza la descripción con la qué Brenda Asnicar comenzó a dar unas palabras dedicadas a los fans y lo acompañó con una seguidilla de postales una en la qué se la ve luciendo un body de negro con cadenas y otra perteneciente a la parte de backstage en la qué se la vio muy concentrada tocando la consola de sonido y bajo un texto en el qué decía: "Un, dos, tres probando... Bandida en los controles luciendo muy comodamente una remera estampada.

"Italia gracias por esta interminable e incomparable caricia a mi corazón, llena de cantos de amor, comidas insuperables, demostraciones de afecto y mucho reconocimiento al esfuerzo que vengo haciendo hace muchos años por darles todo de mi arriba de un escenario (y abajo de él también)", siguió en referencia al amor de su público

"La primera vez que tuve el honor de cantar mi último álbum @bandidarecords en un país que no es el mío, pero que también es mi #Family, fue un éxito escucharlos cantar mis canciones de verdad no se imaginan lo que esto significa para mi... seguro mis más allegados, sí. Nunca está demás decirles que sin ustedes, yo no sería nada BANDIDATOUR", reconociendo qué parte de su esfuerzo es también gracias al público.

El viaje reciente de Brenda post shows. Su descanso por Barcelona.

"Gracias @manuelefeula @teenagedreamparty @diegozuppiroli y GRACIAS A MI TAMBIEN COMO DIRÍA SNOOP... "Lo importante y lo que nos define no es la caída, sino la fuerza con la que nos levantamos", finalizó en cuánto a la oportunidad qué le brindaron cada uno de los del equipo de Teenage Dream Party.

Solo el comienzo

Sucede qué en las últimas horas, Brenda trajo novedades sobre cómo sigue el recorrido y es qué en medio de su parada técnica por Barcelona, aprovechó para subir qué en poquito tiempo los fanáticos podrán conocer una nueva fecha en Italia de 'Bandida Tour'.

Brenda Asnicar sobre el escenario.

"Pensé que era el final de Bandida Tour pero me parece NO. Una ciudad muy importante italiana se agregó en estos días... cuál creen que es", escribió por lo qué unicamente resta esperar cuál es el nuevo destino qué está en negociación y que en poco tiempo dará a conocer la artista.