Moria Casán sorprendió al revelar la participante del Bailando que no "se banca"

Moria Casán se destaca por ser uno de los personajes mas picantes del medio. Con su lengua karateca, la actriz genera polémica con sus controversiales declaraciones, ocasionando revuelos por su sinceridad sin filtro que no perdona a nadie.

La ex vedette es una experta en el juego mediático, manejando a la perfección los frentes de conflictos que se abren. En esta ocasión, la jurado del Bailando no tuvo intenciones de pilotear la falsedad y reveló, sin tapujos, a qué figura del ciclo no soporta.

La confesión se dio en el ámbito de un momento lúdico que propuso en la previa Coty Romero, antes de mostrar su performance en la salsa de a tres junto con su partenaire y el artista invitado a su actuación, Cris Vanadia, el conductor del streaming del certamen.

La propuesta del grupo estaba relacionada con reto o picante. Se trataba de realizar preguntas filosas que podían ser respondidas o de lo contrario consumir un alimento con condimento pungente. Por su parte, Pampita prefirió abstenerse de participar, mientras que Moria Casán no dudó en sumarse al reto.

"Respondés el participante que menos te bancás del Bailando o comés, ¿Qué elegís?", le consultó Vanadia a la ex vedette. Desplegando su pasión por los desafíos, la actriz no se achicó y lanzó: "Las dos cosas".

En este contexto, La One tuvo un momento de sincericidio y sin dar vueltas reveló: "La participante que menos me banco del Bailando es Anabel Sánchez". Su respuesta provocó gran asombro entre los presentes, ya que no veían venir la magnitud de la confesión.

"Vos me preguntás a quién me banco y yo te digo a quién me banco, me preguntás a quién no me bancó y te lo digo. Es una cuestión de vibra", concluyó Moria Casán al ser consultada sobre los motivos de su ecpatía con Anabel.